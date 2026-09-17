यूपीपीएससी: पीसीएस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, कितने अभ्यर्थी हुए सफल? पीडीएफ में देखें अपना रोल नंबर

814 रिक्तियों के लिए हुई थी मुख्य परीक्षा

आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, मुख्य परीक्षा के आधार पर कुल 28 प्रकार के पदों के लिए उपलब्ध 814 रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है।



इनमें से दो रिक्तियां ऐसी हैं, जिन पर चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाना है। इन दो रिक्तियों को छोड़कर शेष 812 रिक्तियों पर चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इन्हीं 812 रिक्तियों के सापेक्ष आयोग ने 2,297 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया है।



