यूपीपीएससी: सहायक प्रोफेसर भर्ती का प्रवेश पत्र जारी, 19 और 20 नवंबर को परीक्षा; ऐसे करें डाउनलोड

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। आयोग ने 15 नवंबर 2026 को प्रवेश पत्र अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है। इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपने पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि की मदद से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

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विवरण जानकारी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पद का नाम सहायक प्रोफेसर कुल रिक्त पद 1,936 परीक्षा की तारीख 19 और 20 नवंबर 2026 परीक्षा का माध्यम ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख 15 नवंबर 2026 प्रवेश पत्र की स्थिति जारी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का माध्यम ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in

प्रवेश पत्र में कौन-कौन सी जानकारियां चेक करना जरूरी हैं?

आयोग की ओर से यह परीक्षा 19 और 20 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र में परीक्षा की तारीख, समय, केंद्र का पता और परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश दिए गए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1,936 पदों को भरा जाना है।

यूपीपीएससी सहायक प्रोफेसर प्रवेश पत्र में परीक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद सभी विवरण ध्यान से जांचने चाहिए। प्रवेश पत्र में मुख्य रूप से निम्न जानकारियां दर्ज होंगी:

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अभ्यर्थी का नाम

अनुक्रमांक

अभ्यर्थी की तस्वीर और हस्ताक्षर

परीक्षा की तारीख और समय

परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता

परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का निर्धारित समय

परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश

अगर प्रवेश पत्र में नाम, तस्वीर या अन्य किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले आयोग से संपर्क करना चाहिए।

परीक्षा के दिन किन नियमों का पालन करना होगा?

परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना होगा। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले जरूरी दस्तावेज तैयार रखना भी जरूरी है। परीक्षा के दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखें:

प्रवेश पत्र की छपी हुई प्रति: परीक्षा केंद्र पर यूपीपीएससी सहायक प्रोफेसर प्रवेश पत्र 2026 की मुद्रित प्रति लेकर जाएं। फोटो पहचान पत्र: अपने साथ वैध फोटो पहचान पत्र जरूर रखें। समय से पहुंचें: प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पहुंचें। कर्मचारियों के निर्देश मानें: परीक्षा केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों के सभी निर्देशों का पालन करें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न ले जाएं: मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र में लेकर न जाएं। आभूषण और कपड़ों का ध्यान रखें: ऐसे आभूषण या कपड़े पहनने से बचें, जिनकी वजह से सुरक्षा जांच के दौरान परेशानी हो सकती है।

यूपीपीएससी सहायक प्रोफेसर प्रवेश पत्र 2026 कैसे डाउनलोड करें?

अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें: