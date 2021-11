{"_id":"618de2f2740ec07da661a131","slug":"up-si-admit-card-2021-admit-card-has-been-issued-for-up-si-recruitment-know-how-many-candidates-who-can-score-in-this-exam-can-pass-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP SI Admit Card 2021: यूपी SI भर्ती के लिए एडमिट कार्ड हो गए हैं जारी, जानें कितना स्कोर करने वाले अभ्यर्थी इस परीक्षा में हो सकते हैं पास","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

Media Solution Initiative Published by: पीआर डेस्क Updated Fri, 12 Nov 2021 09:13 AM IST

सार इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप अपने एडमिट कार्ड को UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड हो गया है जारी :

कितना स्कोर करने वाले अभ्यर्थी हो सकते हैं पास :

किस पैटर्न पर होगी परीक्षा :

कैसे करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी :

उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर (SI) के 9534 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह परीक्षा 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच 3 फेज में आयोजित की जानी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) द्वारा जारी किए गए नोटिस के मुताबिक पहले फेज की परीक्षा 12 नवंबर से 17 नवंबर 2021 के बीच आयोजित की जाएगी। जबकि, दूसरे फेज की परीक्षा 19 नवंबर से 24 नवंबर 2021 के बीच और तीसरे फेज की परीक्षा 27 नवंबर से 2 दिसंबर, 2021 के बीच होगी। गौरतलब है कि इस भर्ती के जरिए SI के कुल 9534 पदों को भरा जाना है और UPPBPB ने इस भर्ती के लिए 1 अप्रैल से 15 जून के बीच आवेदन मांगे थे। अगर आपने भी इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, तो बाकी बचे समय में इसकी कम्पलीट तैयारी के लिए आप सफलता के FREE UP Police SI Course - Join Now की सहायता ले सकते हैं।इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप अपने एडमिट कार्ड कोसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं।SI भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार की लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए जनरल श्रेणी के अभ्यर्थियों को 330 से 340, ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 320 से 330, एससी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 280 से 290 और एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 230 से 240 के बीच स्कोर करना पड़ सकता है।इस परीक्षा में अभ्यर्थियों से 4 विषयों से 400 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य हिंदी, बेसिक लॉ/ सामान्य ज्ञान, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रिजनिंग शामिल है। इस परीक्षा में हर सेक्शन से 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और अभ्यर्थियों को पूरे पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा।किसी भी परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए अनुभवी फैकल्टीज के मार्गदर्शन में पढ़ने के साथ ई-बुक्स के जरिए पढ़ना और मॉक टेस्ट के जरिए अभ्यास करना बेहद आवश्यक है। अभ्यर्थी इन सभी सुविधाओं को एक ही जगह सफलता ऐप डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। सफलता ऐप के जरिए अभ्यर्थी फ्री क्लासेस के साथ फ्री ई-बुक्स और फ्री मॉक-टेस्ट का भी लाभ उठा सकते हैं। तो देर किस बात की आज ही डाउनलोड कीजिए सफलता ऐप और अपनी तैयारी को दें सफलता की एक नई उड़ान।