UP Police SI Exam 2021: यूपी पुलिस के 9,534 पदों के लिए हो रही लिखित परीक्षा के अगले चरणों के आयोजन में हो सकता है बड़ा बदलाव

उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI), प्लाटून कमांडर एवं पीएसी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के कुल 9,534 पदों पर आयोजित की जाने वाली भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत 12 नवंबर से हो चुकी है जो दो दिसंबर 2021 तक कई चरणों में सम्पन्न कराई जानी हैं। पहले इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन क्रम व अन्य नियमों के आधार पर परीक्षा के लिए बुलाया जा रहा था लेकिन अब भर्ती बोर्ड एक समान नाम वाले सभी अभ्यर्थियों को एग्जाम के लिए एक ही दिन बुलाए जाने की योजना बना रहा है। जानकारी के अनुसार, भर्ती बोर्ड द्वारा यह कदम सॉल्वर गैंग की सेंधमारी से निपटने के लिए उठाए जा रहे हैं। बता दें कि यह एग्जाम कुल 54 पालियों में 54 अलग-अलग प्रश्नपत्रों के साथ पूर्ण कराई जानी हैं। इसकी सूचना भर्ती बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले ही साझा कर दिया थी। दरोगा भर्ती व इसके एग्जाम से जुड़ी किसी भी तरह की अपडेट्स के लिए अभ्यर्थी यूपीपीआरपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहें। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों को इसके लिखित परीक्षा में शामिल होना है वे कम्पलीट रिवीजन के लिए तुरंत सफलता के FREE UP Police SI Course- Join Now इस फ्री बैच की सहायता ले सकते हैं।