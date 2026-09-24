यूपी कांस्टेबल फिजिकल: भर्ती बोर्ड ने जारी किए अहम निर्देश, क्या हैं दौड़ के नियम, केंद्र पर क्या लेकर जाएं?

अनुपस्थित रहने पर क्या मिलेगा दूसरा मौका?

उम्मीदवारों को तय तारीख और समय पर PET में शामिल होना होगा। अगर कोई उम्मीदवार उस दिन परीक्षा में नहीं पहुंच पाता है, तो उसे उसी दिन संबंधित समिति को लिखित आवेदन देकर कारण बताना होगा। आवेदन उम्मीदवार खुद या अपने प्रतिनिधि के जरिए दे सकता है। डाक, ई-मेल या किसी अन्य माध्यम से भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अगर समिति को कारण सही लगता है, तो वह तय PET की तारीखों या रिजर्व डे के दौरान उम्मीदवार को एक और मौका दे सकती है। अंतिम तारीख या रिजर्व डे के बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। महिला उम्मीदवारों को गर्भावस्था या किसी अन्य कारण से भी इसके बाद अतिरिक्त मौका नहीं मिलेगा।

नशीले पदार्थों के सेवन पर होगी कार्रवाई

PET के दौरान स्टेरॉयड, उत्तेजक या किसी भी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ होगा। जांच में ऐसा पाए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

वहीं, स्वास्थ्य कारण या किसी अन्य वजह से PET में तय मानक पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा का मौका नहीं मिलेगा। उनकी अपील भी स्वीकार नहीं की जाएगी।