UP Lekhpal GK 2021 : लेखपाल परीक्षा में होने जा रहे हैं शामिल, तो देख लें पिछली लेखपाल भर्ती में पूछे गए थे किस तरह के प्रश्न

सार उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती के लिए नवंबर महीने में परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए लेखपाल के कुल 7882 पदों पर भर्तियां की जानी हैं।

UPSSSC लेखपाल ग्रामीण विकास ई बुक- डाउनलोड करें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा राज्य में प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) का आयोजन 24 अगस्त को किया जा चुका है और अब इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को लेखपाल भर्ती का इंतजार है। गौरतलब है कि लेखपाल के 7882 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन UPSSSC द्वारा किया जाना है और आयोग ने इस परीक्षा का आयोजन नवंबर 2021 में कराए जाने का ऐलान किया है। लेखपाल के इन पदों पर काफी वर्षों के बाद भर्ती निकलने वाली है, इसलिए इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को पिछली भर्ती के प्रश्नपत्रों को खोजने में कठिनाई आ सकती है। अभ्यर्थियों की इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम लेकर आये हैं कुछ ऐसे प्रश्न, जो पिछली लेखपाल भर्ती में पूछे गए थे। इन प्रश्नों का अभ्यर्थियों को खूब अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इस बार की लेखपाल भर्ती में भी इसी पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही अगर आप भी इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, तो आपको आज ही सफलता द्वारा इसकी तैयारी के लिए

पिछली लेखपाल भर्ती में पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रश्न :

Q.1 प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है?

(A) भूमध्य रेखा के दक्षिण में (B) मकर रेखा के दक्षिण में (C)भूमध्य रेखा के उत्तर में (D) कर्क रेखा के उत्तर में

उत्तर - C

Q.2 वह कौन-सा स्थान है जहाँ अन्तिम मुगल सम्राट बहादुरशाह जफर की मृत्यु हुई थी?

(A) दिल्ली (B) रंगून (C) ग्वालियर (D) आगरा

उत्तर - B

Q.3 निम्नलिखित में से कौन-सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था?

(A) स्वर्ण सिंह समिति (B) मल्होत्रा समिति (C) नरसिंहन समिति (D) राघवन समिति

उत्तर - A

Q.4 दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं ?

(A) वसाओं का (B) प्रोटीनों का (C) विटामिनों का (D) कार्बोहाइड्रेटों का

उत्तर - B

Q.5 निम्नलिखित में से किसको “संविधान की आत्मा" के रूप में माना गया है ?

(A) मूल अधिकार (B) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त (C) राष्ट्रीय ध्वज (D) प्रस्तावना

उत्तर - D

Q.6 क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन-सा स्थान है?

(A) तीसरा (B) चौथा (C) पाँचवाँ (D) दूसरा

उत्तर - B

Q.7 उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA प्रारम्भ किया गया?

(A) 2006 (B) 2007 (C) 2008 (D) 2005

उत्तर - A

Q.8 16 अगस्त, 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया?

(A) सिख लीग द्वारा (B) हिन्दू लीग द्वारा (C) मुस्लिम लीग द्वारा (D) ईसाई लीग द्वारा

उत्तर - C

Q.9 हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, जिसका नाम है

(A) किरेटिन (B) कोलैजन (C) मायोग्लोबिन (D) हीमोग्लोबिन

उत्तर - D

Q.10 किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है ?

(A) ब्राज़ील (B) पेरू (C) चिली (D) अर्जेन्टिना

उत्तर - C

कैसे करें तैयारी :