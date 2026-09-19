झारखंड न्यूज: बाढ़ बनी चुनौती तो नाव बनी एंबुलेंस, साहिबगंज के दियारा में पहुंची स्वास्थ्य टीम

झारखंड के साहिबगंज जिले में बाढ़ की स्थिति के बीच स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बनाए रखने के लिए विशेष पहल शुरू की है। बाढ़ प्रभावित सदर प्रखंड के कारगिल दियारा क्षेत्र में बोट एंबुलेंस के माध्यम से मेडिकल टीम पहुंचकर ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। सिविल सर्जन डॉ. रामदेव पासवान एवं सदर प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. महमूद आलम के निर्देश पर क्षेत्र में मेडिकल कैंप आयोजित किया गया।

मेडिकल टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचकर ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की और आवश्यक दवाएं वितरित करने के साथ चिकित्सकीय परामर्श दिया। कैंप के दौरान कुल 69 मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने ग्रामीणों से बाढ़ के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी ली और उन्हें साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल के इस्तेमाल तथा संक्रमण से बचाव को लेकर आवश्यक सावधानियां बरतने के लिए जागरूक किया।

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मेडिकल टीम ने क्षेत्र में मौजूद गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली। महिलाओं को प्रसव के लिए समय पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने और संस्थागत प्रसव कराने के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि बाढ़ की स्थिति में किसी भी तरह की आपात आवश्यकता होने पर बोट एंबुलेंस के माध्यम से मरीजों और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित रूप से स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा सकती है।

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मेडिकल कैंप में सदर प्रखंड की एएनएम सोनी कुमारी, रेणु कुमारी, ज्ञान शिखा कुमारी तथा एमपीडब्ल्यू संजीत कुमार सिंह मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति और जरूरत के अनुसार मेडिकल कैंप लगाकर स्वास्थ्य सेवाएं लगातार उपलब्ध कराई जाएंगी।