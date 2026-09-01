यूपी होमगार्ड भर्ती: फिजिकल टेस्ट की तिथियां घोषित, 8 से 15 सितंबर तक होगा आयोजन, एडमिट कार्ड कब आएगा?

प्रवेश पत्र कब जारी होगा?

बोर्ड ने प्रवेश पत्र जारी करने को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र उनकी निर्धारित परीक्षा तारीख से ठीक सात दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।



उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in से डाउनलोड करना चाहिए। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकालना जरूरी होगा। उम्मीदवार को उसी तारीख, समय और परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा, जो उसके प्रवेश पत्र में दिया गया है। परीक्षा केंद्र या तारीख में बदलाव की अनुमति नहीं होगी।