यूपी होमगार्ड पीईटी: छह केंद्रों के अभ्यर्थियों के लिए बदला रिपोर्टिंग समय, क्या है नई टाइमिंग? जानें यहां

दो स्लॉट के लिए बदला रिपोर्टिंग समय

जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर सुबह 6:30 बजे से 8:00 बजे तक का स्लॉट दिया गया है, वे अब सुबह 5:00 बजे उपस्थित होकर पीईटी में शामिल हो सकते हैं।



वहीं, जिन अभ्यर्थियों का स्लॉट सुबह 8:00 बजे के बाद का है, वे अब सुबह 6:00 बजे उपस्थित होकर शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं।

संतकबीर नगर केंद्र की परीक्षा लखनऊ में

रिजर्व पुलिस लाइंस, संतकबीर नगर में निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षा को 18 सितंबर 2026 से डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में आयोजित किए जाने की सूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।

क्या है जरूरी दस्तावेज?