यूकेएसएसएससी: पर्सनल असिस्टेंट-स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती, कौन भर सकता है फॉर्म? सैलरी 27000 से 1.42 लाख तक

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के 101 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 सितंबर से शुरू हो गए हैं। योग्य उम्मीदवार 14 अक्तूबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

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