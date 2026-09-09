यूकेपीएससी भर्ती 2026: पीसीएस ग्रुप-बी के 67 पदों पर भर्ती, आज से आवेदन शुरू; कब तक और कौन भर सकता है फॉर्म?

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने उच्च पीसीएस ग्रुप बी पदों पर भर्ती 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत आयोग ने कुल 67 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है।

विज्ञापन