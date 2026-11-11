यूआईआईसी एओ रिजल्ट: 225 पदों के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे जारी, कब होगी मुख्य परीक्षा? जानें तारीख

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIIC) ने 11 नवंबर 2026 को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) स्केल-I प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uiic.co.in पर जाकर अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 225 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इनमें जनरलिस्ट के 200 और हिंदी ऑफिसर के 25 पद शामिल हैं। प्रीलिम्स परीक्षा 22 अक्तूबर 2026 को आयोजित की गई थी। अब जारी मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं।

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