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यूआईआईसी एओ रिजल्ट: 225 पदों के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे जारी, कब होगी मुख्य परीक्षा? जानें तारीख

Wed, 11 Nov 2026 06:20 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 11 Nov 2026 06:20 PM IST
सार

  • यूआईआईसी एओ भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा 22 अक्तूबर 2026 को आयोजित की गई थी।
  • सफल उम्मीदवार 30 नवंबर 2026 को होने वाली मेंस परीक्षा में शामिल होंगे।
  • इस भर्ती के तहत कुल 225 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।

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UIIC AO Prelims Result 2026 Released at uiic.co.in, Check Merit List and Mains Details for 225 Posts
UIIC AO 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIIC) ने 11 नवंबर 2026 को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) स्केल-I प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uiic.co.in पर जाकर अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 225 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इनमें जनरलिस्ट के 200 और हिंदी ऑफिसर के 25 पद शामिल हैं। प्रीलिम्स परीक्षा 22 अक्तूबर 2026 को आयोजित की गई थी। अब जारी मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं।

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यूआईआईसी एओ भर्ती की मुख्य परीक्षा कब होगी?

जिन भी उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किया गया है, वे अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण, यानी मुख्य परीक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यूआईआईसी एओ भर्ती की मुख्य परीक्षा 30 नवंबर 2026 को प्रस्तावित है।

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यूआईआईसी एओ भर्ती की मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी
भर्ती संस्था यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
पद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्केल-I)
कुल रिक्तियां 225
जनरलिस्ट पद 200
हिंदी ऑफिसर पद 25
प्रीलिम्स परीक्षा 22 अक्तूबर 2026
रिजल्ट जारी होने की तारीख 11 नवंबर 2026
मेंस परीक्षा 30 नवंबर 2026
आधिकारिक वेबसाइट uiic.co.in

रिजल्ट और स्कोरकार्ड में कौन-सी जानकारी मिलेगी?

उम्मीदवारों को रिजल्ट पीडीएफ और स्कोरकार्ड में दर्ज विवरण ध्यान से चेक करने चाहिए। इनमें मुख्य रूप से ये जानकारियां शामिल हैं:

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  • उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर
  • आवेदन किया गया पद और श्रेणी
  • लिंग
  • प्रत्येक सेक्शन में प्राप्त अंक और कुल स्केल्ड अंक
  • श्रेणी के अनुसार कटऑफ अंक
  • मेंस परीक्षा के लिए चयन की स्थिति

चयन प्रक्रिया क्या है?

इस भर्ती की चयन प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं:

  1. टियर-1 प्रीलिम्स: इसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। इस चरण का उद्देश्य मेंस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करना है।
  2. टियर-2 मेंस: इसमें 200 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र और 30 अंकों का अंग्रेजी वर्णनात्मक प्रश्नपत्र होगा।
  3. इंटरव्यू: मेंस में चयनित उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। मेंस और इंटरव्यू का संयुक्त वेटेज 75:25 होगा।
  4. अंतिम मेरिट और मेडिकल परीक्षा: मेंस और इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार होगी। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति से पहले मेडिकल परीक्षा से गुजरना होगा।

UIIC AO Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

  1. यूआईआईसी की आधिकारिक वेबसाइट uiic.co.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर Careers/Recruitment सेक्शन खोलें।
  3. “Recruitment of Administrative Officers (Scale-I) 2026” लिंक पर क्लिक करें।
  4. “List of Provisionally Selected Candidates for Tier 2” विकल्प चुनें।
  5. रिजल्ट PDF खुलने पर Ctrl + F दबाएं।
  6. अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके चयन की स्थिति जांचें।
  7. व्यक्तिगत अंक देखने के लिए रिजल्ट लॉगिन लिंक खोलें और जरूरी क्रेडेंशियल दर्ज करें।
  8. स्कोरकार्ड डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
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