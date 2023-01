TSPSC Recruitment 2022: तेलंगाना में ग्रुप-4 के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन, ऐसे करें अप्लाई

यह है पदों का विवरण नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास ( Municipal Administration and Urban Development) के 2701 पद, राजस्व विभाग (Revenue Department) में 2077 पद, पंचायत राज और ग्रामीण विकास (Panchayat Raj and Rural Development) में 1245 पद, उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) में 742 पद, अनुसूचित जाति विकास विभाग (Scheduled Castes Development Department) के 474 पद, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग (Health, Medical & Family Welfare Department)के 338 पद, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (Backward Classes Welfare Department) के 307, वित्त विभाग (Finance Department) के 255 पद, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (Minorities Welfare department) में 191 पद, गृह विभाग (Home Department) में 133 पद, श्रम, रोजगार प्रशिक्षण एवं कारखाना विभाग (Labour,Employment Training and Factories Department) में 128 पद खाली हैं। जिन पर भर्तियां की जाएंगी।