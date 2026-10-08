एसएससी: स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी 2025 के अंतिम अंक जारी, सिर्फ इन दिन तक स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का मौका

6 नवंबर के बाद क्या होगा?

एसएससी ने स्कोरकार्ड देखने के लिए सीमित समय दिया है। उम्मीदवार 6 नवंबर 2026 की शाम 6 बजे तक अपने अंतिम अंक देख और डाउनलोड कर सकते हैं।



इसके बाद स्कोरकार्ड का लिंक हटा दिया जाएगा। आयोग के अनुसार, इसे दोबारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वे समय सीमा खत्म होने से पहले अपने अंक देख लें और स्कोरकार्ड की प्रति सुरक्षित रख लें।