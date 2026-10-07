एसएससी: एमटीएस 2025 भर्ती का अतिरिक्त परिणाम हुआ जारी, हवलदार पद के फिजिकल के लिए 542 अभ्यर्थी चयनित

CAT के हस्तक्षेप के बाद 727 परिणामों पर हुई प्रक्रिया

इन 727 अभ्यर्थियों में से कुछ ने मामले को CAT की प्रधान पीठ (CAT-PB) के समक्ष उठाया। CAT-PB से मिली आंशिक राहत के अनुपालन में आयोग ने 727 अभ्यर्थियों के परिणाम को प्रोसेस करने का फैसला किया।



प्रक्रिया के बाद 727 में से 542 अभ्यर्थियों को हवलदार पद के PET/PST के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। हालांकि, इन सभी 542 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी फिलहाल रोककर रखी गई है, क्योंकि इनके मामलों में संदिग्ध गतिविधियों/अनुचित साधनों से जुड़े पहलू सामने आए हैं।