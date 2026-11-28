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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत और सेवानिवृत्त दिव्यांग शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिल सकता है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पात्र शिक्षकों का रिकॉर्ड जुटाना तेज कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने बृहस्पतिवार को रिमाइंडर जारी कर जिला शिक्षा और मौलिक शिक्षा अधिकारियों से सात दिन में सर्विस रिकॉर्ड मांगा है। यह प्रक्रिया दिव्यांगजन अधिनियम-1995 के तहत तीन प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के अनुसार की जा रही है। अधिकारियों को शिक्षकों का वरिष्ठता क्रमांक, कर्मचारी पहचान संख्या, नाम, जन्मतिथि, नियुक्ति व सेवानिवृत्ति की तारीख और दिव्यांगता का विवरण निर्धारित प्रारूप में भेजना होगा। पदोन्नति का लाभ मिलने पर सेवानिवृत्त शिक्षकों का वेतन दोबारा निर्धारित होगा। उन्हें बकाया राशि के साथ बढ़ी हुई पेंशन भी मिल सकेगी। पात्र शिक्षकों को दिव्यांग कोटे या सामान्य वरिष्ठता में से एक विकल्प चुनना होगा।

- सेवानिवृत्त शिक्षकों का भी बदलेगा वेतन निर्धारण, बकाया राशि और बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी