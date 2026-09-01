आरआरसी वैकेंसी: दक्षिणी रेलवे में अप्रेंटिस के 4471 पदों पर भर्ती, कौन और कब तक कर सकते हैं आवेदन? जानें नियम

दक्षिणी रेलवे ने अप्रेंटिस के विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण के लिए 4,471 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 27 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों की सूची 15 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी। उम्मीदवार ध्यान दें कि यह भर्ती रोजगार नहीं, बल्कि प्रशिक्षण के लिए है।

फ्रेशर श्रेणी

इकाई प्रमुख ट्रेड कुल पद कैरिज एंड वैगन वर्क्स, पेरम्बूर फिटर, वेल्डर, पेंटर 80 केंद्रीय कार्यशाला, पोनमलई फिटर, वेल्डर (जी एंड ई) 43 सिग्नल एवं टेलीकॉम वर्कशॉप, पोदानूर, कोयंबटूर फिटर 20 रेलवे अस्पताल, पेरम्बूर एमएलटी (रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी) 20 फ्रेशर के कुल पद - 163

पूर्व-आईटीआई श्रेणी

समूह शामिल इकाइयां कुल पद कैरिज एंड वैगन वर्क्स समूह पेरम्बूर सीएंडडब्ल्यू, चेन्नई डिवीजन, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप पेरम्बूर, इंजीनियरिंग वर्कशॉप अराक्कोनम, इंजीनियरिंग मुख्यालय, लोको वर्क्स पेरम्बूर, रेलवे अस्पताल पेरम्बूर विज्ञापन 1,528 केंद्रीय कार्यशाला, पोनमलई समूह पोनमलई, मदुरै डिवीजन, तिरुचिरापल्ली डिवीजन 1,292 सिग्नल एवं टेलीकॉम वर्कशॉप, पोदानूर समूह पलक्कड़, सलेम, पोदानूर वर्कशॉप, त्रिवेंद्रम डिवीजन 1,488 पूर्व-आईटीआई के कुल पद - 4,308

कौन कर सकता है आवेदन?

फिटर, मशीनिस्ट, एमएमवी, टर्नर, डीजल मैकेनिक, बढ़ई, पेंटर, वेल्डर, वायरमैन, प्लंबर, ड्राफ्ट्समैन (सिविल): उम्मीदवार को 10वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई पाठ्यक्रम पास और NCVT/SCVT प्रमाणपत्र होना जरूरी है।

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: उम्मीदवार का विज्ञान विषय के साथ 10वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। इसके अलावा संबंधित ट्रेड में आईटीआई और NCVT/SCVT प्रमाणपत्र जरूरी है।: उम्मीदवार ने भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों। साथ ही आईटीआई और NCVT/SCVT प्रमाणपत्र होना चाहिए।: उम्मीदवार का 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है। इसके साथ आईटीआई और NCVT/SCVT प्रमाणपत्र होना चाहिए।: उम्मीदवार का 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। साथ ही आईटीआई और NCVT/SCVT प्रमाणपत्र होना चाहिए।COPA/PASA: उम्मीदवार को 10वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र होना जरूरी है।