UPSSSC PET 2022: 27 अक्टूबर तक वैलिड है PET 2021 का स्कोरकार्ड

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) राज्य की एक महत्वपूर्ण भर्ती संस्था है और इसके द्वारा उत्तर प्रदेश में कई सरकारी भर्तियों का आयोजन किया जाता है। UPSSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रुप C की भर्तियों में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों को पहले प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) में हिस्सा लेना पड़ता है। राज्य में पहली बार PET 24 अगस्त 2021 को आयोजित की गई थी और इसका स्कोरकार्ड 28 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। PET का स्कोरकार्ड एक साल तक ही वैलिड होता है, इसलिए राज्य में दूसरी बार PET आयोजित करने की तैयारी UPSSSC ने शुरू कर दी है। PET 2022 के लिए अभ्यर्थियों से 28 जून 2022 से 31 जुलाई के बीच आवेदन मांगे गए थे। UPSSSC की ग्रुप C नौकरियों में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए PET में अच्छा स्कोर करना बेहद आवश्यक है। वहीं, अगर आप भी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो इस बचे हुए समय में अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए UPSSSC PET online course 2022 की मदद ले सकते हैं और पीईटी में शानदार अंक हासिल कर सकते हैं।