आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Dharati Ki Pukar
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

आज सँभालो धरती माँ को, कल पछताना व्यर्थ जाएगा

Sooba Lal

Sooba Lal

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सूखी धरती जब गर्मी से तड़प रही होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर-दूर तक बादल हैं, फिर भी वर्षा न होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुलस रहा है तृण-तृण सारा, तरस रही हरियाली है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगह-जगह से फटी दरारें, कहतीं अपनी बदहाली हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताल-तलैया सूख गए हैं, सूख गए नदियों के जल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यास बुझाने की आशा में, भटक रहे हैं जीव सकल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंछी छोड़ रहे हैं डाली, पशु ढूँढ़ रहे पानी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती माँ की सूनी आँखें, कहतीं कितनी कहानी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसान खड़ा है खेतों में, आँखें अंबर पर टिकाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीज डालकर बैठा है वह, कब वर्षा की बूँदें आएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ज़ चढ़ा है सिर के ऊपर, सूनी उसकी झोली है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत की हर एक कहानी, आज परीक्षा की घड़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल आते, गरज दिखाते, बिन बरसे ही चले जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशा के दीपक जलते हैं, फिर निराशा दे जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बूँद की कीमत समझो, जब धरती प्यासी होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब पानी की हर इक बूँद भी, अमृत जैसी होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ लगाओ, जल बचाओ, यही समय की माँग है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति से जो प्रेम करेगा, उसका जीवन चिरंतन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती केवल भूमि नहीं है, जीवन का आधार यही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसकी रक्षा करना हम सबका, सबसे बड़ा कर्तव्य यही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती की पीड़ा को समझो, जल की कीमत को जानो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने वाली पीढ़ी के हित, बूँद-बूँद को पहचानों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति अगर रूठ गई तो, जीवन कहाँ बच पाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज सँभालो धरती माँ को, कल पछताना व्यर्थ जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूबा लाल 'अंजाना'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
46 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree