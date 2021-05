SBI Clerk Exam: बैंकिंग सेक्टर में बनाना है करियर, SBI दे रहा है हजारों युवाओं को मौका

{"_id":"60a55b4d8ebc3e8a5d3c94db","slug":"sbi-clerk-exam-want-a-career-in-banking-sector-sbi-giving-opportunity-to-thousands-of-youth-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"SBI Clerk Exam: \u092c\u0948\u0902\u0915\u093f\u0902\u0917 \u0938\u0947\u0915\u094d\u091f\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0928\u093e\u0928\u093e \u0939\u0948 \u0915\u0930\u093f\u092f\u0930, SBI \u0926\u0947 \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948 \u0939\u091c\u093e\u0930\u094b\u0902 \u092f\u0941\u0935\u093e\u0913\u0902 \u0915\u094b \u092e\u094c\u0915\u093e","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"\u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902","slug":"government-jobs"}}

Media Solution Initiative Published by: पीआर डेस्क Updated Thu, 20 May 2021 12:09 AM IST