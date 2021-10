RRB/RRC Group D Recruitment 2021: 1.15 करोड़ में महज इतने ही अभ्यर्थियों को पहले चरण की परीक्षा में किया जाएगा पास, जानें कब तक हो सकती है परीक्षा

भारतीय रेलवे में ग्रुप D के 1.03 लाख पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी काफी लंबे समय से परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन रेलवे ने अभ्यर्थियों की इस मांग पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। गौरतलब है कि रेलवे ने मार्च 2019 में ही ग्रुप D के 1.03 लाख पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे और उस समय इस भर्ती में शामिल होने के लिए तकरीबन 1.15 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लेकिन, रेलवे ने ढाई साल से अधिक का समय हो जाने के बाद भी अभी तक परीक्षा की तारीखों का एलान नहीं किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अब विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिजिटल आंदोलन कर रहे हैं और रेलवे से परीक्षा की तारीखों को लेकर जानकारी मांग रहे हैं। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतर तैयारी के लिए आप सफलता के Exam Preparation FREE Course- Subscribe Now की सहायता ले सकते हैं।अभ्यर्थियों द्वारा लगातार डिजिटल आंदोलन चलाये जाने का भी रेलवे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है और रेलवे ने अभी तक इस परीक्षा की तारीखों को लेकर कोई घोषणा नहीं कि है। इसी बीच यह खबर भी सामने आ रह है कि रेलवे ग्रुप D के पहले चरण की परीक्षा से पहले NTPC भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा आयोजित कर सकती है। अगर रेलवे ऐसा करती है तो ग्रुप D परीक्षा में और भी देर हो सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं जारी की गई है। इसलिए, अभ्यर्थियों को इससे संबंधित सूचनाओं के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए।पहले चरण की परीक्षा में कितने अभ्यर्थियों को किया जा सकता है सफल घोषितघर बैठे प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर एवं पक्की तैयारी के लिए आप सफलता के फ्री कोर्स की सहायता ले सकते हैं। सफलता द्वारा इस वक्त रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं समेत NDA&NA, SSC GD, UP SI, SSC MTS तथा अन्य कई परिक्षाओं की तैयारी के लिए एक्सपर्ट और वर्षो के अनुभव रखने वाले फैकल्टीज के मार्गदर्शन में कोर्स चलाया जा रहा है। आप इन कोर्सेस से सफलता एप डाउनलोड करके भी जुड़ सकते हैं और साथ ही फ्री ई-बुक्स, करेंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट जैसी अन्य कई सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं।