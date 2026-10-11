रेलवे भर्ती बोर्ड ने केंद्रीयकृत विज्ञापन संख्या सीईएन 08/2025 के तहत जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, परीक्षा 30 अक्तूबर 2026 को देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अब परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखें। परीक्षा से जुड़ी जरूरी सूचनाएं और निर्देश वहीं उपलब्ध कराए जाएंगे।

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