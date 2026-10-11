रेलवे: जूनियर ट्रांसलेटर परीक्षा की तिथि घोषित, 30 अक्तूबर को इम्तिहान; शहर पर्ची और प्रवेश पत्र कब आएंगे?
रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी भर्ती परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 30 अक्तूबर को आयोजित होगी। अभ्यर्थी परीक्षा से 10 दिन पहले शहर सूचना पर्ची और चार दिन पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। यहां जानें परीक्षा की तारीख, चयन प्रक्रिया, प्रश्नपत्र का स्वरूप, जरूरी दस्तावेज और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश।
विस्तार
रेलवे भर्ती बोर्ड ने केंद्रीयकृत विज्ञापन संख्या सीईएन 08/2025 के तहत जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, परीक्षा 30 अक्तूबर 2026 को देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अब परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखें। परीक्षा से जुड़ी जरूरी सूचनाएं और निर्देश वहीं उपलब्ध कराए जाएंगे।
शहर पर्ची और प्रवेश पत्र कब आएंगे?
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विवरण
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तारीख
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भर्ती विज्ञापन संख्या
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सीईएन 08/2025
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कंप्यूटर आधारित परीक्षा
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30 अक्तूबर 2026
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परीक्षा शहर सूचना पर्ची
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20 अक्तूबर 2026
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प्रवेश पत्र जारी होने की संभावित तारीख
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26 अक्तूबर 2026
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आधिकारिक वेबसाइट
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आरआरबी की क्षेत्रीय वेबसाइटें
परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा?
- जूनियर ट्रांसलेटर भर्ती की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।
- प्रश्नपत्र में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की दक्षता, सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धिमत्ता, सरल अंकगणित और कंप्यूटर से संबंधित विषय शामिल होंगे।
- उम्मीदवारों को इन सभी क्षेत्रों की तैयारी संतुलित तरीके से करनी चाहिए।
- परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना जाएगा।
- इसलिए केवल भाषा की तैयारी पर निर्भर रहने के बजाय सामान्य ज्ञान, गणित और कंप्यूटर से जुड़े प्रश्नों का अभ्यास भी जरूरी है।
- अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए पाठ्यक्रम और नियमों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
चयन प्रक्रिया में अगला चरण क्या होगा?
कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले और निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को अनुवाद परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यह अगला चरण होगा और इसकी प्रकृति अर्हकारी यानी क्वालिफाइंग होगी। इसका अर्थ है कि उम्मीदवारों को इसमें निर्धारित योग्यता मानदंड पूरा करना होगा। अभ्यर्थियों को हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने की क्षमता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हालांकि, अनुवाद परीक्षा से जुड़ी विस्तृत शर्तें, अंक व्यवस्था और अन्य नियमों के लिए आधिकारिक भर्ती अधिसूचना देखना जरूरी है। चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में निर्धारित निर्देशों का पालन करना उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण होगा।
प्रवेश पत्र डाउनलोड करते समय क्या ध्यान रखें?
- परीक्षा शहर की सूचना पर्ची और प्रवेश पत्र रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड करें।
- इसके लिए अपने संबंधित क्षेत्रीय बोर्ड के पोर्टल पर जाएं और उपलब्ध लिंक के माध्यम से मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
- प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उस पर लिखे नाम, परीक्षा की तारीख, समय और केंद्र के पते की जांच कर लें।
- परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए वैध प्रवेश पत्र और मूल फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना जरूरी होगा।
- किसी भी तकनीकी परेशानी से बचने के लिए दस्तावेज पहले ही तैयार रखें।
- परीक्षा से पहले आधिकारिक निर्देश पढ़ें और समय से केंद्र पहुंचने की योजना बनाएं।