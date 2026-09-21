रेलवे: आरआरबी सहायक लोको पायलट सीबीटी-1 की तारीखें घोषित, नवंबर में होगी परीक्षा, नोट करें शेड्यूल

परीक्षा केंद्र पर आधार से होगा बायोमेट्रिक सत्यापन

आरआरबी ने परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले आधार से जुड़ी बायोमेट्रिक पहचान जांच को जरूरी बताया है। उम्मीदवारों का आधार लिंक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण परीक्षा केंद्र पर परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले किया जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड या ई-वेरिफाइड आधार का प्रिंटआउट लेकर जाना होगा।



जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आधार के जरिए अपनी पहचान का सत्यापन नहीं किया है, उन्हें आरआरबी की आवेदन वेबसाइट पर लॉगिन करके यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। इससे परीक्षा केंद्र पर प्रवेश और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं में परेशानी से बचा जा सकेगा।