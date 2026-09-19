जॉब: एनटीए में नौकरी का मौका, एसएमई और ट्रांसलेशन रिव्यूअर्स के पदों पर भर्ती, क्या है पात्रता की शर्तें?

एनटीए में इन पदों पर मिलेगा काम

यह प्रक्रिया नीट, जेईई, यूजीसी नेट और सीयूईटी जैसी प्रमुख परीक्षाओं के प्रश्नपत्र क्षेत्रीय भाषाओं में अधिक सटीक और त्रुटिरहित तरीके से तैयार करने के लिए शुरू की गई है। चयनित उम्मीदवारों का पैनल तीन साल तक मान्य रहेगा। इसकी हर साल समीक्षा की जाएगी।



एनटीए ने अनुभवी शिक्षकों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों से ‘सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स’ (SMEs) और ‘ट्रांसलेशन रिव्यूअर्स’ पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन विशेषज्ञों की मदद से विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों को क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार और उनकी समीक्षा की जाएगी।

कैसे करें आवेदन?