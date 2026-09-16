एनटीए में नौकरी का मौका: विषय विशेषज्ञ और अनुवाद समीक्षक की भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

किन कामों में योगदान देना होगा?

विषय विशेषज्ञों को परीक्षा सामग्री तैयार करने और उसकी समीक्षा से जुड़े अलग-अलग काम करने होंगे। इनमें प्रश्न तैयार करने से लेकर उनकी गुणवत्ता जांचने तक की जिम्मेदारी शामिल है।



प्रश्न तैयार करने और डिजाइन की जिम्मेदारी

विशेषज्ञों को ऐसे प्रश्न तैयार करने होंगे, जो विद्यार्थियों की उच्च स्तरीय सोच और किसी अवधारणा को व्यवहार में लागू करने की क्षमता को परख सकें। प्रश्न पाठ्यक्रम के अनुरूप होने चाहिए।



प्रश्नों की समीक्षा और जांच

तैयार किए गए प्रश्नों की विशेषज्ञ समीक्षा भी की जाएगी। इसमें प्रश्न की अवधारणात्मक शुद्धता, स्पष्टता और कठिनाई के उचित स्तर की जांच शामिल होगी।



प्रश्नपत्र के मानकीकरण में भूमिका

विशेषज्ञों को प्रश्नपत्रों के मानकीकरण में भी योगदान देना होगा। इसमें निष्पक्षता बनाए रखने और परीक्षा की निर्धारित रूपरेखा के अनुरूप प्रश्न तैयार होने की जांच शामिल है।



भारतीय भाषाओं में अनुवाद

एनटीए ने बहुभाषी परीक्षा सामग्री की गुणवत्ता के लिए अनुवाद और भाषाई रूपांतरण से जुड़े विशेषज्ञों की भूमिका भी तय की है। विशेषज्ञों को अलग-अलग भारतीय भाषाओं में सटीक, संदर्भ के अनुरूप और भाषाई रूप से सही अनुवाद सुनिश्चित करने में योगदान देना होगा।