एनआईसीएल: 500 सहायकों की भर्ती के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी, पीडीएफ में चेक करें रोल नंबर

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) ने 500 सहायक (कक्षा-III) पदों पर भर्ती के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अब चरण-दो यानी मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा।

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