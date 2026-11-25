एनएचपीसी लिमिटेड और उसकी संयुक्त उद्यम कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड ने ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषयों के लिए होगी। इसके तहत कुल 205 रिक्त पद भरे जाएंगे। इनमें एनएचपीसी के 188 और एनएचडीसी के 17 पद शामिल हैं। इन पदों पर चयन गेट 2025 या गेट 2026 के स्कोर, समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

भर्ती की प्रमुख जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती संस्थान एनएचपीसी लिमिटेड और एनएचडीसी लिमिटेड पद का नाम ट्रेनी इंजीनियर इंजीनियरिंग शाखाएं सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पद का स्तर ई-2 ग्रेड कुल रिक्तियां 205 एनएचपीसी के पद 188 एनएचडीसी के पद 17 विज्ञापन संख्या NH/Talent Acquisition/07/2026 आवेदन शुरू 27 नवंबर 2026, सुबह 10 बजे आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2026, शाम 5 बजे चयन प्रक्रिया गेट स्कोर, समूह चर्चा और साक्षात्कार वेतनमान 50,000 से 1,60,000 रुपये आधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com और nhdcindia.com

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 26 दिसंबर 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकेंगे।

किस शाखा में कितने पद?

कुल 205 पदों को अलग-अलग इंजीनियरिंग शाखाओं और संस्थानों के अनुसार बांटा गया है।

पद संस्थान पदों की संख्या ट्रेनी इंजीनियर (सिविल) एनएचपीसी 64 ट्रेनी इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) एनएचपीसी 76 ट्रेनी इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) एनएचडीसी 12 ट्रेनी इंजीनियर (मैकेनिकल) एनएचपीसी 48 ट्रेनी इंजीनियर (मैकेनिकल) एनएचडीसी 5 कुल 205

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

ट्रेनी इंजीनियर पदों के लिए उम्मीदवार के पास एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में नियमित पूर्णकालिक डिग्री होनी चाहिए।

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सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी-एनसीएल: सभी सेमेस्टर या वर्षों को मिलाकर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक।

एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवार: न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक।

एएमआईई योग्यता: एएमआईई में 60 प्रतिशत अंक (एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत) वाले उम्मीदवार पात्र होंगे, बशर्ते उनका नामांकन 31 मई 2013 या उससे पहले हुआ हो।

विज्ञापन विज्ञापन अंतिम वर्ष के विद्यार्थी: अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में पढ़ रहे उम्मीदवार आवेदन के पात्र नहीं हैं।

शैक्षणिक योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि यानी 26 दिसंबर 2026 तक पूरी होनी चाहिए।

शाखा के अनुसार जरूरी डिग्री

पद मान्य इंजीनियरिंग शाखाएं सिविल सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम्स एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग

आयु सीमा और छूट

सामान्य और अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि यानी 26 दिसंबर 2026 के आधार पर की जाएगी।

वर्ग अधिकतम आयु सीमा सामान्य/ईडब्ल्यूएस 30 वर्ष एससी/एसटी 35 वर्ष ओबीसी-एनसीएल 33 वर्ष दिव्यांग (सामान्य) 40 वर्ष दिव्यांग (ओबीसी-एनसीएल) 43 वर्ष दिव्यांग (एससी/एसटी) 45 वर्ष जम्मू-कश्मीर के निर्धारित अवधि के निवासी 35 वर्ष

पूर्व सैनिकों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।

गेट स्कोर, समूह चर्चा और साक्षात्कार से होगा चयन

एनएचपीसी ट्रेनी इंजीनियर भर्ती में उम्मीदवारों को गेट 2025 या गेट 2026 के सामान्यीकृत अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने दोनों वर्षों की गेट परीक्षा दी है, तो वह दोनों में से अपना बेहतर सामान्यीकृत स्कोर प्रस्तुत कर सकता है। पद के अनुसार संबंधित गेट पेपर कोड इस प्रकार हैं:

पद गेट पेपर कोड ट्रेनी इंजीनियर (सिविल) सिविल इंजीनियरिंग CE ट्रेनी इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EE ट्रेनी इंजीनियर (मैकेनिकल) मैकेनिकल इंजीनियरिंग ME

गेट के अंकों के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की अधिकतम पांच गुना संख्या तक उम्मीदवारों को समूह चर्चा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। कटऑफ पर समान अंक पाने वाले सभी उम्मीदवारों को भी बुलाया जाएगा। चयन प्रक्रिया में अंकों का वेटेज इस प्रकार होगा:

चयन का आधार वेटेज गेट 2025/2026 स्कोर 75 प्रतिशत समूह चर्चा 5 प्रतिशत व्यक्तिगत साक्षात्कार 20 प्रतिशत कुल 100 प्रतिशत

समूह चर्चा और साक्षात्कार के संयुक्त अंकों में सामान्य, ओबीसी-एनसीएल और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह न्यूनतम सीमा 30 प्रतिशत है। उम्मीदवारों का ऑनलाइन या ऑफलाइन मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है, जिसका उपयोग व्यक्तिगत साक्षात्कार के दौरान किया जाएगा।

कितना मिलेगा वेतन?

चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति कार्यकारी ई-2 ग्रेड में ट्रेनी इंजीनियर के रूप में होगी। एक वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें 50,000 रुपये से 1,60,000 रुपये के वेतनमान पर रखा जाएगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को इसी ई-2 वेतनमान में नियमित इंजीनियर के रूप में समायोजित किया जाएगा। इसके बाद एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि होगी।



कंपनी के अनुसार, शुरुआती अनुमानित वार्षिक लागत-से-कंपनी (सीटीसी) करीब 16 लाख से 17 लाख रुपये होगी। वेतन पैकेज में महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता या कंपनी आवास, अन्य भत्ते, प्रदर्शन आधारित वेतन, चिकित्सा सुविधाएं, भविष्य निधि, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे लाभ शामिल हैं।



आधिकारिक नोटिस देखें...

आवेदन शुल्क कितना है?

श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी-एनसीएल 708 रुपये एससी/एसटी शुल्क माफ दिव्यांग उम्मीदवार शुल्क माफ सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार शुल्क माफ पूर्व सैनिक शुल्क माफ

सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों को 600 रुपये आवेदन शुल्क और 18 प्रतिशत जीएसटी यानी 108 रुपये मिलाकर कुल 708 रुपये देने होंगे। बैंक शुल्क अतिरिक्त हो सकता है। आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

उम्मीदवार एनएचपीसी की आधिकारिक वेबसाइट के करियर पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।