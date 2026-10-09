एमपी हाईकोर्ट: 23 और 25 नवंबर को 1174 सहायकों की भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा, अच्छे से समझ लें परीक्षा पैटर्न

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों में सहायक ग्रेड-3 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती 2026 के लिए प्रारंभिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 1174 पदों को भरा जाना है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा 23 और 25 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।

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हाईकोर्ट की ओर से जारी सूचना के अनुसार, परीक्षा मध्य प्रदेश के सात शहरों में बनाए गए केंद्रों पर होगी। इनमें जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना और उज्जैन शामिल हैं। विज्ञापन



अभ्यर्थी अपने प्रवेश-पत्र मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए आवेदन क्रमांक और पासवर्ड दर्ज करना होगा। प्रवेश-पत्र परीक्षा दिवस से लगभग सात दिन पहले उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई है। परीक्षा से संबंधित अन्य निर्देश भी प्रवेश-पत्र में दिए जाएंगे। हाईकोर्ट की ओर से जारी सूचना के अनुसार, परीक्षा मध्य प्रदेश के सात शहरों में बनाए गए केंद्रों पर होगी। इनमें जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना और उज्जैन शामिल हैं।अभ्यर्थी अपने प्रवेश-पत्र मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए आवेदन क्रमांक और पासवर्ड दर्ज करना होगा। प्रवेश-पत्र परीक्षा दिवस से लगभग सात दिन पहले उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई है। परीक्षा से संबंधित अन्य निर्देश भी प्रवेश-पत्र में दिए जाएंगे।

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