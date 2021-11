UP SI Exam 2021: 54 शिफ्ट्स में हो रही परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी ले रहे हैं हिस्सा, जानें किसी अभ्यर्थी के साथ अगर आपका स्कोर हो गया टाई तो कैसे मिलेगी नौकरी

उत्तर प्रदेश पुलिस को जल्द ही 9000 से भी अधिक नए सब इंस्पेक्टर (SI) और अन्य पुलिसकर्मी मिलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) राज्य में SI समेत 9534 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित कर रही है और अभी इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा चल रही है। 12 नवंबर से शुरू हई यह परीक्षा 3 फेज में आयोजित होगी और 2 दिसंबर तक चलेगी। पहले फेज की लिखित परीक्षा परीक्षा 12 नवंबर से 17 नवंबर 2021 के बीच आयोजित हुई है। जबकि, दूसरे फेज की परीक्षा 20 नवंबर से 25 नवंबर 2021 के बीच आयोजित हो रही है और तीसरे फेज की परीक्षा 27 नवंबर से 2 दिसंबर, 2021 के बीच आयोजित होगी। अगर आप भी इस परीक्षा में हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो बाकी बचे समय में इसके कम्पलीट रिवीजन के लिए आप सफलता के FREE UP Police SI Course - Join Now की सहायता ले सकते हैं।