केवीएस-एनवीएस भर्ती: सीबीएसई ने दूसरे चरण के चार विषयों के परिणाम किए घोषित, जानें कैसा रहा आपका रिजल्ट

CBSE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केवीएस-एनवीएस और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) के विभिन्न पदों के लिए आयोजित दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार परीक्षा सेवाओं की आधिकारिक वेबसाइट examinationservices.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं।

इन चार पदों के परिणाम जारी

बोर्ड ने चार पदों के लिए दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित किए हैं। इनमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर गणित, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) गणित, टीजीटी संस्कृत और लैब अटेंडेंट के पद शामिल हैं। व्यक्तिगत परिणाम या शॉर्टलिस्टिंग की स्थिति जांचने के लिए उम्मीदवारों को अपनी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

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अन्य पदों के परिणाम कब जारी होंगे?

इंटरव्यू वाले पदों के लिए बाद में मिलेगी मार्कशीटजिन पदों की चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू शामिल है, उनके लिए जारी परिणाम से उम्मीदवारों को यह पता चलेगा कि उन्हें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है या नहीं। इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने और अंतिम परिणाम जारी होने के 15 दिनों के भीतर उम्मीदवारों को मार्कशीट उपलब्ध करा दी जाएगी।

जिन पदों के चयन में इंटरव्यू शामिल नहीं है, उनके लिए टियर-II के अंक परिणाम जारी होने के साथ ही उम्मीदवार के लॉगिन में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिन उम्मीदवारों को पद के लिए अपनी प्राथमिकता बतानी है, वे आवेदन पोर्टल पर लॉगिन करके तय समय के भीतर अपनी पसंद दर्ज कर सकते हैं।



इंटरव्यू या स्किल टेस्ट वाले पदों का शेड्यूल तय होने के बाद उम्मीदवार के लॉगिन में शेड्यूल और कॉल लेटर उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी पदों के परिणाम भी चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे।