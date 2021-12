{"_id":"61bdd606b9e6fb4c374e9117","slug":"know-about-the-salary-of-indian-coast-guard-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"Indian Coast Guard Recruitment 2021: कोस्ट गार्ड में कई पदों पर निकली है भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

Media Solution Initiative Published by: Pragya Kashyap Updated Sat, 18 Dec 2021 06:07 PM IST

सार इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से नाविक जीडी समेत कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 322 पदों पर भर्तियां की जाएंगी।



आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यताएं :

कितनी मिलेगी सैलरी :

कैसे करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी :

अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से नाविक जीडी समेत कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 322 पदों पर भर्तियां की जानी हैं और इनमें 260 पद नाविक जनरल ड्यूटी के, 35 पद नाविक डीबी के तथा 27 पद यांत्रिक मैकेनिकल के हैं। हालांकि, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक इन 322 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चार जनवरी 2022 से शुरू होगी और यह 14 जनवरी 2022 की शाम पांच बजे तक चलेगी। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आवेदन कर सकते हैं। वहीं, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो इनकी बेहतर एवं पक्की तैयारी के लिए आप सफलता के Exam Preparation FREE Course- Subscribe Now की सहायता ले सकते हैं।नोटिफिकेशन के अनुसार नाविक जनरल ड्यूटी के पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है और साथ ही इंटरमीडिएट में फिजिक्स या मैथ विषय होना जरूरी है। वहीं,नाविक के पद पर आवेदन करने के लिए दसवीं पास अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं। यांत्रिक के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों का 10वीं पास के साथ डिप्लोमा होल्डर होना अनिवार्य है। इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 22साल होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी।इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए नाविक (जीडी) और नाविक (डीबी) के पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को पे लेवल-3 के तहत 21700रुपये बेसिक पे के रूप में प्राप्त होंगे। जबकि, यांत्रिक के पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को पे लेवल-5 के तहत 29200रुपये बेसिक पे के रूप में प्राप्त होंगे और इसके अलावा इन्हें यांत्रिक पे के रूप में 6,200 रुपये अलग से भी मिलेंगे। इन सभी पदों पर चयनित होने वाले अभ्यथियों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार कई तरह के भत्तों का भी लाभ मिलेगा।अगर आप रेलवे की विभिन्न भर्तियों या SSC GD, UP लेखपाल जैसी अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं,तो बेहतर तैयारी के लिए आप सफलता डॉट कॉम द्वारा चलाए जा रहे कोर्सेस की मदद ले सकते हैं। सफलता द्वारा इस वक्त कई प्रतियोगी परीक्षाओं के खास प्रैक्टिस बैच और फ्री कोर्स चलाए जा रहे हैं। आप इन कोर्सेस से सफलता ऐप डाउनलोड करके भी जुड़ सकते हैं और साथ ही फ्री मॉक टेस्ट, फ्री करेंट अफेयर्स और फ्री ई-बुक्स जैसी अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। तो देर किस बात की आज ही डाउनलोड कीजिए सफलता ऐप और अपनी तैयारी को दीजिए सफलता की एक नई उड़ान।