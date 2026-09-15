इंडियन ओवरसीज बैंक: एलबीओ भर्ती परीक्षा की तारीख आ गई, सितंबर में इन दिनों पर होगी, कब आएगा प्रवेश पत्र?
IOB LBO Exam Date 2026: इंडियन ओवरसीज बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। ऑनलाइन परीक्षा 24 और 29 सितंबर 2026 को होगी। 250 पदों पर भर्ती के लिए कॉल लेटर जल्द जारी होगा। परीक्षा में 140 प्रश्न होंगे और कुल 200 अंक होंगे।
विस्तार
IOB LBO Exam Date 2026: इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) भर्ती परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। परीक्षा 24 सितंबर और 29 सितंबर 2026 को ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के तहत लोकल बैंक ऑफिसर के 250 पदों को भरा जाएगा। बैंक ने बताया है कि परीक्षा का कॉल लेटर डाउनलोड लिंक और परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी।
कब होगी आईओबी एलबीओ परीक्षा?
इंडियन ओवरसीज बैंक की लोकल बैंक ऑफिसर ऑनलाइन परीक्षा दो तारीखों में होगी। परीक्षा 24 सितंबर और 29 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का पंजीकरण वैध और पूरा है तथा जिन्होंने निर्धारित शुल्क का सफल भुगतान किया है, वे परीक्षा में शामिल होंगे।
उम्मीदवारों को अपने कॉल लेटर में दी गई जानकारी ध्यान से जांचनी होगी। इसमें उम्मीदवार की परीक्षा की तारीख, परीक्षा केंद्र और अन्य व्यक्तिगत जानकारी दी जाएगी।
आईओबी एलबीओ परीक्षा का कार्यक्रम
|परीक्षा
|तारीख
|दिन
|ऑनलाइन परीक्षा, पहला दिन
|24 सितंबर 2026
|गुरुवार
|ऑनलाइन परीक्षा, दूसरा दिन
|29 सितंबर 2026
|मंगलवार
जल्द जारी होगा एलबीओ परीक्षा कॉल लेटर
- आईओबी एलबीओ परीक्षा का कॉल लेटर अभी जारी नहीं किया गया है। बैंक के अनुसार, परीक्षा कॉल लेटर डाउनलोड करने का लिंक और परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी।
- उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे इंडियन ओवरसीज बैंक की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें, ताकि कॉल लेटर जारी होने के बाद उसे समय पर डाउनलोड किया जा सके।
250 लोकल बैंक ऑफिसर पदों पर भर्ती
आईओबी की यह भर्ती तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात की शाखाओं के लिए की जा रही है। कुल 250 लोकल बैंक ऑफिसर पदों पर नियुक्ति होगी। पद का ग्रेड/स्केल जेएमजीएस-I है।
चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, जहां लागू हो वहां भाषा दक्षता परीक्षा (एलपीटी) और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल है। चयनित उम्मीदवारों की परिवीक्षा अवधि दो वर्ष होगी।
|विवरण
|जानकारी
|संस्था
|भारतीय ओवरसीज बैंक (IOB)
|पद
|लोकल बैंक ऑफिसर (LBO)
|विज्ञापन संख्या
|HRDD/RECT/02/2026-27
|कुल पद
|250
|ग्रेड/स्केल
|JMGS-I
|परीक्षा का माध्यम
|ऑनलाइन
|परीक्षा की तारीख
|24 और 29 सितंबर 2026
|प्रश्नों की संख्या
|140
|कुल अंक
|200
|परीक्षा अवधि
|3 घंटे
|वेतन
|48,480 रुपये
|परिवीक्षा अवधि
|2 वर्ष
|कार्यस्थल
|तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात
|आधिकारिक वेबसाइट
|iob.bank.in
तीन चरणों में होगा चयन
लोकल बैंक ऑफिसर पद पर उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के आधार पर किया जाएगा।
- ऑनलाइन परीक्षा
- भाषा दक्षता परीक्षा (जहां लागू हो)
- व्यक्तिगत साक्षात्कार
ऑनलाइन परीक्षा के बाद जहां आवश्यक होगा, भाषा दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी।
क्या है आईओबी एलबीओ परीक्षा पैटर्न?
ऑनलाइन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की कुल अवधि तीन घंटे होगी। गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की नकारात्मक अंकन व्यवस्था लागू होगी।
|विषय
|प्रश्न
|अंक
|समय
|रीजनिंग और कंप्यूटर
|30
|60
|60 मिनट
|सामान्य/अर्थव्यवस्था/बैंकिंग जागरूकता
|40
|40
|30 मिनट
|डेटा विश्लेषण और व्याख्या
|30
|60
|60 मिनट
|अंग्रेजी
|40
|40
|30 मिनट
|कुल
|140
|200
|3 घंटे