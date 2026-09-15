इंडियन ओवरसीज बैंक: एलबीओ भर्ती परीक्षा की तारीख आ गई, सितंबर में इन दिनों पर होगी, कब आएगा प्रवेश पत्र?

कब होगी आईओबी एलबीओ परीक्षा?

इंडियन ओवरसीज बैंक की लोकल बैंक ऑफिसर ऑनलाइन परीक्षा दो तारीखों में होगी। परीक्षा 24 सितंबर और 29 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का पंजीकरण वैध और पूरा है तथा जिन्होंने निर्धारित शुल्क का सफल भुगतान किया है, वे परीक्षा में शामिल होंगे।



उम्मीदवारों को अपने कॉल लेटर में दी गई जानकारी ध्यान से जांचनी होगी। इसमें उम्मीदवार की परीक्षा की तारीख, परीक्षा केंद्र और अन्य व्यक्तिगत जानकारी दी जाएगी।