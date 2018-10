इंडियन बैंक पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी, 4 नवंबर को होगी मुख्य परीक्षा, ऐसे  देखें अपना रिजल्ट 

इंडियन बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ प्रीलिम्स 2018 का रिजल्ट जारी कर दिया। परीक्षा के परिणाम आप बैंक की वेबसाइट indianbank.in पर देख सकते हैं। मालूम हो कि इंडियन बैंक पीओ की यह परीक्षा 06 अक्टूबर 2018 को आयोजित की गई थी। प्रीलिम्स की परीक्षा के बाद उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन 04 नवंबर को होगा। इस बता दें कि पीओ के 417 पद भरे जाने हैं।सबसे पहले indianbank.in पर जाएं और वेबसाइट पर दिए गए career लिंक पर क्लिक करें। 'DETAILED ADVERTISMENT FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS THROUGH ON BOARDING' लिंक के दाहिने ओर दिए गए लाल रंग के टैब पर क्लिक करें। इसके बाद 'List of roll numbers of shortlisted candidates for main exam' के लिंक पर क्लिक कर अपना रोल नंबर चेक करें।