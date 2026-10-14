भारतीय सेना टीईएस-57 भर्ती 2026: बिना लिखित परीक्षा सेना में अफसर बनने का मौका, आवेदन आज से शुरू

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कौन कर सकता है आवेदन? टीईएस-57 भर्ती के लिए अविवाहित पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

अभ्यर्थियों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथेमेटिक्स (PCM) विषयों के साथ 12वीं की परीक्षा पास होना जरूरी है।

उम्मीदवार का जेईई मेन (JEE Main 2026) परीक्षा में शामिल होना भी अनिवार्य है।

आयु सीमा, 12वीं में न्यूनतम अंकों की आवश्यकता और अन्य पात्रता शर्तों की जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें। आयु सीमा कितनी निर्धारित है? भारतीय सेना की इस तकनीकी प्रवेश योजना में आवेदन के लिए उम्मीदवार की आयु साढ़े सोलह वर्ष से साढ़े उन्नीस वर्ष के बीच होनी चाहिए।

हालांकि, केवल उम्र के आधार पर पात्रता तय नहीं होती।

उम्मीदवारों को अधिसूचना में दी गई जन्मतिथि की निर्धारित सीमा का भी पालन करना होगा।

इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी जन्मतिथि और आधिकारिक विज्ञापन में दिए गए आयु संबंधी नियमों का मिलान जरूर करें।

इस भर्ती में लगभग 90 पद होने की जानकारी दी गई है, लेकिन पदों की यह संख्या संभावित है।

अंतिम रिक्तियों और पात्रता की पुष्टि के लिए भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना देखना जरूरी है।

चयन प्रक्रिया कैसी होगी? टीईएस-57 में चयन के लिए अलग से लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उम्मीदवारों की प्रारंभिक छंटनी बारहवीं में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के अंकों तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य 2026 के प्रदर्शन के आधार पर होगी।

विज्ञापन शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को सेवा चयन बोर्ड यानी एसएसबी के साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

इसके बाद चयन प्रक्रिया के तहत चिकित्सा परीक्षण भी होगा।

उम्मीदवारों को यह समझना चाहिए कि आवेदन जमा करना चयन की गारंटी नहीं है।

एसएसबी साक्षात्कार, चिकित्सा मानकों और सेना की अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं। TES 57 भर्ती से संबंधित लिंक तलाशें। निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें। आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें। सभी विवरणों को ध्यान से जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें। भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन का प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखें। उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

भारतीय सेना की दस जमा दो तकनीकी प्रवेश योजना के 57वें पाठ्यक्रम यानी टीईएस-57 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज, 14 अक्तूबर 2026 से शुरू हो रहे हैं। इस योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को तकनीकी प्रशिक्षण के बाद सेना में अधिकारी बनने का अवसर मिलता है। यह पाठ्यक्रम जुलाई 2027 में शुरू होने वाला है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 12 नवंबर 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक अधिसूचना में दी गई सभी शर्तें ध्यान से पढ़ लें।