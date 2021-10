Indian Army Rally Bharti 2021: इस डेट से शुरू हो जाएगा इंडियन आर्मी की रैली भर्ती का फिजिकल टेस्ट, यहां से जानें पूरी डिटेल

आज के वर्तमान समय में भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा और सरहदों की सुरक्षा करना लगभग हर युवा उम्मीदवार का पहला सपना होता है। इसके लिए अभ्यर्थी अपनी दसवीं या बारहवीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद से ही सेना में भर्ती होने की तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। इंडियन आर्मी भी एक निश्चित समय के बाद देश के नौजवानों के लिए खुली भर्ती का आयोजन करता रहता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले युवाओं की शारीरिक दक्षता परीक्षा को परखा जाता है। इसलिए आज हम इस आर्टिकल में वर्ष 2021 में आमंत्रित की गई इंडियन आर्मी की रैली भर्ती से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में आपको सफलता डॉट कॉम के जरिए चलाए जा रहे FREE Current Affairs - Download Now इस फ्री कोर्स को तुरंत ज्वॉइन कर लेना चाहिए और फ्री मॉक टेस्ट, फ्री ई-बुक जैसी ढेरों निशुल्क सुविधाओं का लाभ उठना चाहिए।इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, 6 जुलाई 2021 से लेकर 13 अगस्त 2021 तक हरियाणा के चरखी दादरी ऑफिस द्वारा सोल्जर (जीडी), सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर व सोल्जर टेक्निकल के पदों पर अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए आमंत्रित किया गया था। इन उम्मीदवारों की 14 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शारीरिक दक्षता परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए आवेदनकर्ताओं को भीम स्टेडियम, भिवानी (हरियाणा) ग्राउंड पर निर्धारित समय और तिथि पर पहुंचना होगा, जिसकी सूचना कैंडीडेट को उनके एडमिट कार्ड में दे दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं।रैली भर्ती के इस चरण में हरियाणा राज्य के भिवानी, चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवारी जिलें के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा।अगर आप UP SI, SSC GD, UP लेखपाल या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतर तैयारी के लिए आप सफलता के फ्री कोर्स की सहायता ले सकते हैं। इन कोर्सेस में आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज के मार्गदर्शन में स्टडी क्लासेस के साथ अन्य कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। आप इन कोर्सेस से सफलता ऐप के जरिए भी जुड़ सकते हैं और साथ ही फ्री मॉक टेस्ट, करेंट-अफेयर्स और ई-बुक्स जैसी अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं।