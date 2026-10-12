इंडिया पोस्ट: जीडीएस भर्ती 2026 की पहली मेरिट लिस्ट जारी, ऐसे करें चेक; दस्तावेज सत्यापन 27 अक्तूबर तक

India Post GDS 1st Merit List 2026: इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। इंडिया पोस्ट ने 23,757 पदों के लिए पहली मेरिट सूची जारी कर दी है। जिन भी उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाकर मेरिट लिस्ट देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उनका चयन हुआ या नहीं।

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विभाग ने राज्यवार पहली मेरिट सूची जारी कर दी है। मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों के पंजीकरण नंबर शामिल किए गए हैं। अभ्यर्थी अपने संबंधित राज्य की मेरिट सूची डाउनलोड करके उसमें अपनी पंजीकरण नंबर देख सकते हैं। राज्यवार कटऑफ अलग-अलग है।