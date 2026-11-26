न लेती समय का जिम्मा अगर..सोचो

बंद घड़ी दीवार पर

सहमी बैठी विचार कर

काम हो रहा सब व्यवस्थित

न बिगड़ा कोई भी गणित

देखते थे मुझे बार बार जो

अब अनदेखा कर रहे हो

अजीब लग रहा है अपना घर

आ गई किस कगार पर..

बंद घड़ी दीवार पर

सहमी बैठी विचार कर..



न मुझे बदलते न दुरुस्त करते

क्या मैं नहीं थकती चलते चलते

न लेती समय का जिम्मा अगर..सोचो

कैसा होता इनके जीवन का सफर ...

मैं स्थिर और कालचक्र

घूम रहा बनकर भंवर

बंद घड़ी दीवार पर

सहमी बैठी विचार कर..

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46 मिनट पहले