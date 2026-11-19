दूसरों को सम्मान देना ही उसका सर्वोच्च आभूषण है।

पुरुष होना केवल देह का विधान नहीं,

न कठोर चेहरे, न ऊँची आवाज़ की पहचान है,

यह तो भीतर बहती संवेदना की नदी है,

यह चरित्र, चेतना, प्रेम और उत्तरदायित्व का नाम है।



पुरुष वह नहीं, जो आँसू पीकर मुस्कुराता रहे,

अपने ही दर्द को सीने में दफनाता रहे,

पुरुष वह है, जो रोने से भी न घबराए,

जो टूटकर भी दूसरों को टूटने से बचाए।



जिसकी मुट्ठियों में ताकत नहीं, विश्वास हो,

जिसकी आँखों में अहंकार नहीं, आभास हो,

जिसकी उपस्थिति में भय नहीं, अपनापन खिले,

जिसके सान्निध्य में हर मन को सम्मान मिले।



वह पुरुष कैसा, जो स्त्री की उड़ान रोक दे,

अपने अहं के लिए उसके सपनों को तोड़ दे,

सच्चा पुरुष तो वह है, जो आकाश दे उसे,

अपने पंखों से पहले उसके पंखों को विश्वास दे।



जो बेटी को हौसला, बेटे को संस्कार दे,

पत्नी को बराबरी, माँ को स्नेह अपार दे,

जो रिश्तों को अधिकारों से नहीं, आदर से सींचे,

जो दूसरों की पीड़ा को अपनी आँखों से खींचे।



उसे गुलाबी रंग से परहेज़ क्यों हो,

अपनी भावनाओं पर कोई पहरा क्यों हो?

जो पिता की गोद में सिर रखकर रो सकता है,

वही तो अपने बच्चों के आँसू भी समझ सकता है।



पुरुष होना हर युद्ध में विजेता होना नहीं,

हर परिस्थिति में पत्थर-सा कठोर होना नहीं,

कभी झुक जाना भी व्यक्तित्व की ऊँचाई है,

कभी क्षमा माँग लेना भी साहस की सच्चाई है।



वह जो अपने क्रोध को विवेक से बाँध सके,

अपनी शक्ति को किसी की रक्षा में साध सके,

जो किसी कमजोर की आवाज़ बन जाए,

जो किसी निराश मन का विश्वास बन जाए।



समाज ने उसे पर्वत तो बनना सिखाया,

पर पर्वत के भीतर का झरना नहीं बताया,

उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का संसार रखा,

पर उसके थके मन को सहलाने का विचार न रखा।



सुनो पुरुष! तुम्हें हर पल मजबूत नहीं दिखना,

हर दर्द को हँसकर सहना, हर घाव को नहीं छिपाना,

तुम्हें भी अधिकार है अपनी थकान कहने का,

किसी अपने के कंधे पर सिर रखकर रहने का।



तुम्हारी पहचान तुम्हारे पद और धन से नहीं,

किसी पर तुम्हारे अधिकार और वर्चस्व से नहीं,

तुम्हारी असली ऊँचाई उस व्यवहार में होगी,

जहाँ किसी की गरिमा तुम्हारे कारण सुरक्षित होगी।



ऐसा बनो कि तुम्हारे होने से घर मुस्कुराए,

तुम्हारे बोल से किसी का मन न मुरझाए,

तुम्हारे हाथ उठें तो सहारा देने के लिए,

तुम्हारे कदम बढ़ें तो किसी को बचाने के लिए।



क्योंकि पुरुषत्व कोई जन्मजात उपाधि नहीं,

न किसी देह की विशेषाधिकार प्राप्त निशानी है,

यह हर दिन अपने कर्मों से अर्जित होता है,

यह मनुष्यता के आचरण में ही प्रतिष्ठित होता है।



पुरुष वह नहीं, जो दुनिया को झुका सके,

पुरुष वह है, जो किसी को गिरने न दे।

पुरुष वह नहीं, जो किसी पर राज करे,

पुरुष वह है, जो सबको सम्मान से जीने दे।



न कठोरता में पुरुषत्व, न प्रभुत्व में महानता,

न मौन में गरिमा, न अहंकार में पूर्णता।

प्रेम, परवाह, करुणा और जिम्मेदारी का संगम हो जहाँ,

वहीं पुरुषत्व है, वहीं मनुष्यता का अभिनंदन है।



पुरुष होना एक लिंग नहीं, एक जीवन-दर्शन है,

दूसरों को सम्मान देना ही उसका सर्वोच्च आभूषण है।

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एक घंटा पहले