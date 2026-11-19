सवाल पूछने में ही असली लोकतंत्र की शक्ति हैं

झूठ के बाज़ार में जब सच को नीलाम किया जाए

डर के साये में जब हर एक सवाल को थाम लिया जाए



तब समझ लेना कि चौराहे पर लोकतंत्र खड़ा हैं

चुप रहने वालों का यही गुनाह सबसे बड़ा हैं



मशालें हाथ में थामे, शोर का कोलाहल हैं

झूठ को सच गढ़ने का ये कैसा छल हैं ?



इतिहास के पन्नों से जब नाम मिटाए जाते हैं

नए अफ़सानों से ज़हन बहलाए जाते हैं



तब यह याद रखना,जो अपनी जड़ें भूल जाता हैं

वो फिर किसी और के साँचे में ढल जाता हैं



कहाँ गए वो लोग जो कलम और ज्ञान रखते थे ?

ख़ामोशी की चादर ओढ़े क्यों आज वो डरते हैं ?



सत्ता की आँखों में जब ख़ौफ़ का पहरा होता हैं

तब बुद्धिजीवियों का मौन सबसे गहरा होता हैं



मगर ये ज़मीन,ये मिट्टी किसी की जागीर नहीं हैं

आज़ादी कोई सौगात नहीं, कोई तक़दीर नहीं हैं



ये लहू से सींची गई, सदियों की कुर्बानी हैं

हर नागरिक के भीतर इसकी एक कहानी हैं



उठो, अब वक्त आ गया है कि ख़ामोशी तोड़ी जाए

झूठ की दीवारों को सच्चाई से फोड़ी जाए



न कोई तानाशाह टिकेगा,न कोई छलावा चलेगा

जब जागा हुआ हर इंसान अपना हक़ कहेगा



संविधान की रक्षा ही सच्ची देशभक्ति हैं

सवाल पूछने में ही असली लोकतंत्र की शक्ति हैं



न झुकेंगे, न बिकेंगे,न डर के आगे हम हारेंगे

अपना वतन,अपना लोकतंत्र हम ख़ुद सँवारेंगे !





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एक घंटा पहले