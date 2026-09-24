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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   IGNOU Faculty Recruitment 2026: Apply for 43 Teaching Posts, Check Eligibility and Last Date

इग्नू 2026 भर्ती: 14 अध्ययन संकायों में निकली प्रोफेसर की भर्ती, वेतन 2.18 लाख तक; क्या है शैक्षणिक योग्यता?

Thu, 24 Sep 2026 01:14 PM IST
शाहीन परवीन जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Thu, 24 Sep 2026 01:14 PM IST
सार

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 14 अध्ययन संकायों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 43 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित तारीख तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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IGNOU Faculty Recruitment 2026: Apply for 43 Teaching Posts, Check Eligibility and Last Date
इग्नू 2026 भर्ती - फोटो : AI

विस्तार
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने 14 अध्ययन संकायों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 43 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 सितंबर 2026 से शुरू हो गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार IGNOU की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अक्तूबर 2026 है।

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श्रेणीवार योग्यता

वर्ग कुल पद
अनारक्षित (यूआर) 12
ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) 15
अनुसूचित जाति (एससी) 8
अनुसूचित जनजाति (एसटी) 5
पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क डिसेबिलिटी) 3
कुल 43

क्या है आवेदन के लिए पात्रता?

  • प्रोफेसर-स्वास्थ्य विज्ञान पद के लिए एमबीबीएस के साथ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन/कम्युनिटी मेडिसिन/हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन/कम्युनिटी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीसी/एमडी डिग्री जरूरी है। उम्मीदवार के पास पोस्टग्रेजुएशन के बाद 8 साल का अनुभव और संबंधित विषय में कम से कम 3 साल का एसोसिएट प्रोफेसर अनुभव होना चाहिए। साथ ही इंडेक्स्ड जर्नल में 4 शोध पत्र प्रकाशित होने चाहिए।
  • प्रोफेसर-नर्सिंग पद के लिए नर्सिंग में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री जरूरी है। उम्मीदवार के पास एमएससी नर्सिंग के बाद नर्सिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के रूप में कम से कम 14 साल का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। पीएचडी/एमफिल या उच्च स्तर का स्वतंत्र शोध कार्य वांछनीय है।
  • सभी प्रोफेसर पदों पर यूजीसी के नियम लागू होंगे। एससी, एसटी, ओबीसी-एनसीएल और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को अंकों में 5% की छूट मिलेगी। 19 सितंबर 1991 से पहले मास्टर डिग्री पाने वाले पीएचडी धारकों को भी 5% छूट दी जाएगी। पात्रता की गणना आवेदन की अंतिम तारीख के आधार पर होगी।
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कितना मिलेगा वेतन?

पद 7वें सीपीसी शैक्षणिक स्तर वेतन सीमा
प्रोफेसर स्तर 14 1,44,200 - 2,18,200
एसोसिएट प्रोफेसर स्तर 13ए 1,31,400 - 2,17,100
असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर 10 57,700 - 1,82,400
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क्या है जरूरी दस्तावेज?

  • शैक्षणिक योग्यता और मार्कशीट
  • अनुभव प्रमाण पत्र, जिसमें वेतन की जानकारी हो
  • नियुक्ति पत्र और वेतन से जुड़े दस्तावेज
  • पदोन्नति होने पर पदोन्नति आदेश
  • शोध पत्र और प्रकाशनों की प्रतियां
  • लागू होने पर वैध श्रेणी प्रमाण पत्र
  • दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • नौकरी में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए एनओसी और सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र
  • दोबारा आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए पिछली फीस का प्रमाण
  • साक्षात्कार के समय आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक फोटो पहचान पत्र

 

कैसे होगा चयन?

IGNOU भर्ती 2026 में उम्मीदवारों के चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। प्रोफेसर पदों के लिए पहले आवेदनों की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा शैक्षणिक योग्यता और शोध कार्य के आधार पर की जाएगी। स्क्रीनिंग में योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों को आगे चयन समिति के साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

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