इग्नू 2026 भर्ती: 14 अध्ययन संकायों में निकली प्रोफेसर की भर्ती, वेतन 2.18 लाख तक; क्या है शैक्षणिक योग्यता?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने 14 अध्ययन संकायों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 43 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 सितंबर 2026 से शुरू हो गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार IGNOU की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अक्तूबर 2026 है।

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