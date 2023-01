{"_id":"63c68037951d02135f0270d5","slug":"ibps-so-prelims-result-2023-is-announced-at-ibps-in-for-710-posts-of-specialist-officers-2023-01-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"IBPS SO Result 2023: आईबीपीएस एसओ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे करें डाउनलोड","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

Published by: देवेश शर्मा Updated Tue, 17 Jan 2023 04:39 PM IST

विस्तार

IBPS SO Prelims Result 2023 Out: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) की ओर से अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर IBPS SO प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2023 घोषित कर दिया गया है। उम्मीदवार जो 31 दिसंबर, 2022 को प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे नीचे बताई गई प्रक्रिया से परिणाम चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के माध्यम से, उम्मीदवारों को योग्यता की स्थिति और मुख्य परीक्षा में बैठने के योग्य होने का पता चल जाएगा।

IBPS SO Prelims Result 2023 ऐसे डाउनलोड करें अपना रिजल्ट उम्मीदवार सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं। होम पेज के बाईं ओर उल्लेखित IBPS SO परिणाम पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। उस पर क्लिक करें और फिर आपको आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स रिजल्ट 2023 के लिए लिंक मिलेगा। रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें और अपना लॉग इन विवरण दर्ज करें जैसे कि पंजीकरण संख्या / रोल नंबर और जन्म तिथि / पासवर्ड। अब आप अपना आईबीपीएस एसओ रिजल्ट 2023 चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

IBPS SO Result 2023: विशेषज्ञ अधिकारियों के 710 पदों पर भर्ती आईबीपीएस द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर (IBPS SO) यानी विशेषज्ञ अधिकारियों के 710 पदों के लिए के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा का परिणाम 17 जनवरी, 2023 को जारी किया गया है। उम्मीदवारों को आईबीपीएस एसओ प्रारंभिक परीक्षा परिणाम (IBPS SO Prelims Result) 2023 डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि जैसे लॉग इन विवरण की आवश्यकता होगी। परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह बाद स्कोर कार्ड और कट-ऑफ जारी किया जाएगा।

IBPS SO Prelims Result 2023 की महत्वपूर्ण तिथियां आईबीपीएस एसओ भर्ती 2022 : 31 अक्तूबर, 2022

आईबीपीएस एसओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 : 31 दिसंबर, 2022

आईबीपीएस एसओ प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2023 : 17 जनवरी, 2023

आईबीपीएस एसओ मेन्स परीक्षा : 29 जनवरी, 2023

IBPS SO Prelims 2023 स्कोर कार्ड IBPS SO 2023 परिणाम की घोषणा के एक सप्ताह के बाद आईबीपीएस एसओ स्कोर कार्ड 2023 प्रकाशित करेगा। स्कोर कार्ड के माध्यम से, उम्मीदवार अपने अंकों का विवरण भी देख सकेंगे। आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स स्कोर कार्ड 2023 लॉग इन विवरण का उपयोग करके डाउनलोड किया जा सकता है।

IBPS SO Prelims 2023 कट ऑफ आईबीपीएस एसओ कट ऑफ 2023 की घोषणा आईबीपीएस द्वारा परिणाम की घोषणा के बाद की जाएगी, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि आईबीपीएस जनवरी 2023 में आईबीपीएस एसओ कट ऑफ 2023 जारी करेगा। कट ऑफ परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता अंक है। वे सभी उम्मीदवार जो आईबीपीएस एसओ कट ऑफ क्लियर करेंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जो 29 जनवरी, 2023 को निर्धारित है।