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फरीदाबाद। कुरैशीपुर स्थित कंपनी से 955 किलोग्राम एल्युमिनियम सिल्ली चोरी करने के मामले में पुलिस ने इकलाश और रहीश को गिरफ्तार किया है। दोनों गांव कुरैशीपुर के रहने वाले हैं। उनके कब्जे से चोरी की 73.5 किलोग्राम वजन की 12 सिल्ली और वारदात में इस्तेमाल ऑटो बरामद किया गया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, मोहम्मद नौशाद की कंपनी से आठ नवंबर की रात तीन लाख रुपये कीमत की एल्युमिनियम सिल्ली चोरी हुई थीं। आरोपी कंपनी का ताला तोड़कर 955 किलोग्राम माल ले गए थे। शिकायत पर थाना धौज में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अपराध शाखा ऊंचा गांव की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि दोनों दोस्त हैं और इकलाश के ऑटो से कंपनी पहुंचे थे। चोरी का कुछ माल बेच दिया था, जबकि बाकी बेचने की तैयारी में थे। पुलिस ने शेष माल बरामद करने के लिए दोनों को दो दिन के रिमांड पर लिया है। संवाद

- चोरी की 12 सिल्ली और वारदात में इस्तेमाल ऑटो बरामद