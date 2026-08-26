एचपीपीएससी एचपीएएस 2026: हिमाचल ने पांच विभागों में निकाली विभिन्न पदों पर वैकेंसी, क्या है आवेदन की शर्तें?

क्या है आवेदन की शर्तें?

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या इसके बराबर योग्यता होनी चाहिए। अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे उम्मीदवार भी निर्धारित शर्तों के तहत आवेदन कर सकते हैं। एमबीबीएस अंतिम वर्ष या समकक्ष परीक्षा पास उम्मीदवार, जिन्होंने इंटर्नशिप पूरी नहीं की है, वे भी अनंतिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। उन्हें व्यक्तित्व परीक्षण के समय संबंधित प्रमाण देना होगा। 1 जनवरी 2026 तक उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। क्या है प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न? प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होंगे। दोनों पेपर में 100-100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक 200 अंकों का होगा। हर पेपर के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। पेपर-I सामान्य अध्ययन और पेपर-II योग्यता परीक्षण का होगा। पेपर-II में कम से कम 33% अंक लाना जरूरी है। मुख्य परीक्षा के लिए चयन पेपर-I के अंकों के आधार पर होगा। गलत उत्तर पर एक-तिहाई अंक काटे जाएंगे, जबकि खाली छोड़े गए सवाल पर कोई अंक नहीं कटेगा। दोनों पेपर में शामिल होना अनिवार्य है। देखें मुख्य परीक्षा का पैटर्न? मुख्य परीक्षा में कुल आठ पेपर होंगे। इसमें अंग्रेजी, हिंदी, निबंध और सामान्य अध्ययन के तीन पेपर अनिवार्य होंगे। इसके अलावा उम्मीदवार को एक वैकल्पिक विषय के दो पेपर देने होंगे। पेपर विषय अधिकतम अंक पेपर-I अंग्रेजी 100 पेपर-II हिंदी 100 पेपर-III निबंध 100 पेपर-IV सामान्य अध्ययन-I 200 पेपर-V सामान्य अध्ययन-II 200 पेपर-VI सामान्य अध्ययन-III 200 पेपर-VII वैकल्पिक विषय - पेपर-I 100 पेपर-VIII वैकल्पिक विषय - पेपर-II 100