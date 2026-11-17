हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2026 के प्रवेश पत्र 17 नवंबर को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, वे अब आयोग की वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन संख्या और पासवर्ड या जन्मतिथि की आवश्यकता होगी।

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