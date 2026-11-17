हिमाचल प्रदेश: एचपीआरसीए पटवारी भर्ती का प्रवेश पत्र जारी, जानें डाउनलोड करने का तरीका, 23 नवंबर से परीक्षा
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पटवारी भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र 17 नवंबर को जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी आवेदन संख्या और पासवर्ड या जन्मतिथि की मदद से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 23 से 30 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2026 के प्रवेश पत्र 17 नवंबर को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, वे अब आयोग की वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन संख्या और पासवर्ड या जन्मतिथि की आवश्यकता होगी।
पटवारी भर्ती परीक्षा 23 नवंबर से 30 नवंबर 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तारीख नजदीक होने के कारण अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और उसकी दो से तीन कॉपियां निकालकर सेव कर लें।
HP Patwari Admit Card 2026: मुख्य जानकारी
|विवरण
|जानकारी
|परीक्षा का नाम
|हिमाचल प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2026
|भर्ती संस्था
|हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA)
|भर्ती का उद्देश्य
|हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग में पटवारी पदों पर चयन
|कुल रिक्तियां
|530
|प्रवेश पत्र की स्थिति
|जारी
|प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख
|17 नवंबर 2026
|परीक्षा की तारीख
|23 से 30 नवंबर 2026
|प्रवेश पत्र का माध्यम
|ऑनलाइन
|आवश्यक विवरण
|आवेदन संख्या और पासवर्ड/जन्मतिथि
|आधिकारिक वेबसाइट
|hprca.hp.gov.in
प्रवेश पत्र में कौन-सी जानकारी जांचनी चाहिए?
प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को उसमें दर्ज सभी जानकारियां ध्यान से चेक करनी चाहिए। हालांकि, किसी भी प्रकार की गलती मिलने पर अभ्यर्थियों को संबंधित अधिकारियों से संपर्क करके उसे ठीक करवाना चाहिए।
परीक्षा केंद्र पर कौन-से दस्तावेज ले जाना जरूरी है?
पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निम्नलिखित चीजें साथ ले जाने की सलाह दी गई है:
- प्रवेश पत्र का साफ सुथरा प्रिंटआउट
- आवश्यक लेखन सामग्री
- अभ्यर्थी की दो हालिया पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
- वैध पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस
हिमाचल प्रदेश पटवारी भर्ती का प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?
अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
- सबसे पहले एचपीआरसीए की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर दिए गए नवीनतम समाचार वाले खंड को खोलें।
- वहां HP Patwari Admit Card 2026 के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने वाले लिंक को खोजें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदन संख्या और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें।
- मांगी गई जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपका पटवारी भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और भविष्य में उपयोग के लिए उसकी दो से तीन प्रतियां प्रिंट कर लें।