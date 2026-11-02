सरकारी नौकरी 2026: ईआईएल, इग्नू, एम्स, टीआईएफआर और दक्षिण रेलवे में आवेदन का आज आखिरी दिन, तुरंत भरें फॉर्म
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Mon, 02 Nov 2026 08:10 AM IST
सार
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए आज आवेदन का आखिरी मौका है। ईआईएल, इग्नू, एम्स मंगलगिरी, टीआईएफआर और दक्षिण रेलवे में अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 2 नवंबर 2026 है। योग्य उम्मीदवार संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन से पहले पात्रता, जरूरी दस्तावेज और शुल्क की जानकारी जांच लें और जमा किए गए फॉर्म की प्रति सुरक्षित रखें।
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विस्तार
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए 2 नवंबर 2026 महत्वपूर्ण तारीख है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), एम्स मंगलगिरी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर) और दक्षिण रेलवे में निकली भर्तियों के लिए आज आवेदन की आखिरी तारीख है। जिन उम्मीदवारों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है, वे संबंधित भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं। हर पद के लिए योग्यता और आवेदन का तरीका अलग है, इसलिए फॉर्म भरने से पहले भर्ती की सूचना ध्यान से पढ़ना जरूरी है।
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ईआईएल में कितने पद हैं?इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने इंजीनियरिंग सहित अलग-अलग पदों पर कुल 109 रिक्तियों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन करने के लिए संबंधित इंजीनियरिंग क्षेत्र में डिग्री और पद के अनुसार काम का अनुभव जरूरी है। उम्मीदवारों को आवेदन के लिए ईआईएल की भर्ती वेबसाइट recruitment.eil.co.in पर जाना होगा। वहां पंजीकरण करने के बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से जुड़े विवरण सही-सही भरने चाहिए। आवेदन जमा करने से पहले यह भी जांच लें कि चुने गए पद की सभी शर्तें पूरी होती हैं या नहीं।
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इग्नू में किन पदों पर भर्ती है?इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में गैर-शिक्षण श्रेणी के 14 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन है। दी गई जानकारी के अनुसार, स्नातक उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ignount.samarth.edu.in/index.php/site/login पर जाना होगा। वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पंजीकरण और आवेदन पूरा किया जा सकता है। फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक जानकारी और अन्य जरूरी विवरण सही दर्ज करने चाहिए। आवेदन जमा होने के बाद उसकी प्रति या पुष्टि पृष्ठ अपने पास सुरक्षित रखना उपयोगी रहेगा।
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