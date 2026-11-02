सरकारी नौकरी 2026: ईआईएल, इग्नू, एम्स, टीआईएफआर और दक्षिण रेलवे में आवेदन का आज आखिरी दिन, तुरंत भरें फॉर्म

ईआईएल में कितने पद हैं?

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इग्नू में किन पदों पर भर्ती है?

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एम्स मंगलगिरी में कौन आवेदन कर सकता है?

टीआईएफआर में किस पद पर मौका है?

दक्षिण रेलवे में कितने पद हैं?

आखिरी दिन आवेदन करते समय क्या ध्यान रखें?

आवेदन कहां से करें?

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने इंजीनियरिंग सहित अलग-अलग पदों पर कुल 109 रिक्तियों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन करने के लिए संबंधित इंजीनियरिंग क्षेत्र में डिग्री और पद के अनुसार काम का अनुभव जरूरी है। उम्मीदवारों को आवेदन के लिए ईआईएल की भर्ती वेबसाइट recruitment.eil.co.in पर जाना होगा। वहां पंजीकरण करने के बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से जुड़े विवरण सही-सही भरने चाहिए। आवेदन जमा करने से पहले यह भी जांच लें कि चुने गए पद की सभी शर्तें पूरी होती हैं या नहीं।इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में गैर-शिक्षण श्रेणी के 14 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन है। दी गई जानकारी के अनुसार, स्नातक उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ignount.samarth.edu.in/index.php/site/login पर जाना होगा। वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पंजीकरण और आवेदन पूरा किया जा सकता है। फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक जानकारी और अन्य जरूरी विवरण सही दर्ज करने चाहिए। आवेदन जमा होने के बाद उसकी प्रति या पुष्टि पृष्ठ अपने पास सुरक्षित रखना उपयोगी रहेगा।एम्स मंगलगिरी ने संकाय यानी फैकल्टी के 79 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए चिकित्सा क्षेत्र में एमडी, एमएस, डीएम जैसी संबंधित डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही पद के अनुसार निर्धारित शिक्षण और शोध अनुभव भी जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवार aiimsmgexams.netlify.app/faculty पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन से पहले संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य शर्तें ध्यान से जांचनी चाहिए, क्योंकि सभी पदों के लिए जरूरी योग्यता एक जैसी नहीं हो सकती।टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में क्लर्क प्रशिक्षु पद के लिए आवेदन करने की आज आखिरी तारीख है। आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से पढ़ा होना जरूरी है। इसके अलावा कंप्यूटर पर टाइपिंग और प्रशासनिक कामकाज की जानकारी भी मांगी गई है। भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार career.tifrbng.res.in/user/register पर जाकर पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन भरते समय अपनी योग्यता और कौशल से जुड़ी जानकारी सही दर्ज करनी चाहिए। पदों की संख्या और अन्य शर्तों के लिए भर्ती की आधिकारिक सूचना देखना जरूरी है।दक्षिण रेलवे ने सांस्कृतिक कोटे के तहत दो पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के साथ संगीत, नृत्य या किसी अन्य संबंधित सांस्कृतिक क्षेत्र में विशेष योग्यता और प्रमाणपत्र जरूरी हैं। इच्छुक उम्मीदवार iroams.com/rrc_sr_cultural2026/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले उम्मीदवारों को यह देखना चाहिए कि उनकी सांस्कृतिक योग्यता और प्रमाणपत्र भर्ती में दी गई शर्तों के अनुरूप हैं या नहीं। फॉर्म में मांगी गई जानकारी और दस्तावेज सही तरीके से जमा करना जरूरी है, ताकि आवेदन अधूरा न रह जाए।आवेदन की आखिरी तारीख होने के कारण संबंधित वेबसाइटों पर अधिक लोगों के आने से पोर्टल धीमा चल सकता है। इसलिए उम्मीदवारों को अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द फॉर्म भरना चाहिए। आवेदन शुरू करने से पहले शैक्षणिक प्रमाणपत्र, फोटो, हस्ताक्षर और जरूरत के अनुसार जाति प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज तैयार रखें। फॉर्म में भरी गई जानकारी जमा करने से पहले दोबारा जांच लें। शुल्क लागू होने पर भुगतान पूरा होने की पुष्टि भी जरूर करें। आवेदन सफल होने के बाद अंतिम पुष्टि पृष्ठ या फॉर्म का प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें।इन पांचों भर्तियों के लिए आवेदन संबंधित संस्थानों के भर्ती पोर्टल पर करना होगा। ईआईएल के लिए recruitment.eil.co.in, इग्नू के लिए ignount.samarth.edu.in/index.php/site/login, एम्स मंगलगिरी के लिए aiimsmgexams.netlify.app/faculty, टीआईएफआर के लिए career.tifrbng.res.in/user/register और दक्षिण रेलवे के लिए iroams.com/rrc_sr_cultural2026/ पर जाएं। आवेदन से पहले संबंधित भर्ती की आधिकारिक सूचना में पद, योग्यता, शुल्क और चयन प्रक्रिया की जानकारी जरूर पढ़ें। किसी भी भर्ती में आवेदन तभी करें, जब आप उसकी निर्धारित पात्रता पूरी करते हों। अंतिम तारीख 2 नवंबर 2026 होने के कारण आवेदन और भुगतान समय रहते पूरा करना जरूरी है।