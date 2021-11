CG Forest Guard Admit Card 2021: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जारी किया संयुक्त वन सेवा लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र, ऐसे डाउनलोड करें

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) ने संयुक्त वन सेवा लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। यह प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वह छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर प्रवेश पत्र के लिंक पर क्लिक कर के अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते है।छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) द्वारा संयुक्त वन सेवा के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 5 दिसंबर 2021 को किया जाएगा। उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि आखिरी समय में वेबसाइट पर अधिक लोड रहने के कारण प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने में समस्या भी आ सकती है। इसलिए जल्द से जल्द अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अपने लॉगिन आईडी और जन्मतिथि का प्रयोग कर के अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) द्वारा संयुक्त वन सेवा के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 5 दिसंबर 2021 को दो पाली में किया जाएगा। परीक्षा का समय सुबह 10.30 से लेकर 12.30 और दोपहर 2 बजे से लेकर 4.30 बजे तक निर्धारित है। पहले पाली में पेपर 1 की परीक्षा होगी। इसमे उम्मीदवारों से सामान्य अध्ययन, भाषा (हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी) के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं दूसरी पाली में पेपर 2 में विज्ञान, तकनीक, पर्यावरण, कृषि और वानिकी के प्रश्न पूछे जाएंगे।1. सबसे पहले उम्मीदवार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाएं।2. होम पेज पर टाईटल के सेक्शन में जाएं।3. यहां दिखाई दे रहे CLICK HERE TO VIEW/PRINT ONLINE ADMIT CARD OF CG FOREST SERVICE (COMBINED) EXAMINATION-2020 के लिंक पर क्लिक करें।4. अब आप एक नए पेज पर चले जाएंगे, यहां मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी दर्ज करें।5. आपके सामने की स्क्रीन पर आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा।6. इसे चेक कर के डाउनलोड कर लें और आगे की जरूरत के लिए इसका प्रिंट भी निकलवा लें।