बीटीएससी भर्ती 2026: पशु चिकित्सा अधिकारी के 787 पदों पर आवेदन शुरू, बीवीएससी डिग्री वाले कर सकते हैं आवेदन

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए 787 रिक्तियां निकाली हैं। यह भर्ती बिहार पशु चिकित्सा सेवा, डेयरी, मत्स्य पालन एवं पशु संसाधन विभाग के तहत की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 23 अक्तूबर 2026 तक BTSC की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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