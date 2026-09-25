बीटीएससी भर्ती 2026: पशु चिकित्सा अधिकारी के 787 पदों पर आवेदन शुरू, बीवीएससी डिग्री वाले कर सकते हैं आवेदन
बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी और समकक्ष पदों के 787 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीवीएससी या बीवीएससी एंड एएच डिग्री रखने वाले योग्य उम्मीदवार निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विस्तार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए 787 रिक्तियां निकाली हैं। यह भर्ती बिहार पशु चिकित्सा सेवा, डेयरी, मत्स्य पालन एवं पशु संसाधन विभाग के तहत की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 23 अक्तूबर 2026 तक BTSC की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
भर्ती में महिलाओं, दिव्यांग उम्मीदवारों, स्वतंत्रता सेनानियों के पोते-पोतियों और बिहार के पशु चिकित्सा कॉलेजों से पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है।
वर्गवार कितनी रिक्तियां?
|वर्ग
|कुल रिक्तियां
|लंबित पद (शामिल)
|बिहार निवासी महिलाएं
|अनारक्षित (यूआर)
|215 + 13* = 228
|-
|75
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)
|55
|-
|19
|अनुसूचित जाति (एससी)
|207
|114
|33
|अनुसूचित जनजाति (एसटी)
|13
|7
|2
|अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी)
|195
|90
|37
|पिछड़ा वर्ग (बीसी)
|78
|10
|24
|पिछड़ा वर्ग की महिलाएं (बीसीडब्ल्यू)
|11
|-
|0
|कुल
|787
|221
|190
कौन कर सकता है आवेदन?
बीटीएससी टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी और समकक्ष पदों के लिए उम्मीदवार के पास भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीवीएससी (BVSc) या बीवीएससी एंड एएच (BVSc & AH) की डिग्री होनी चाहिए।
साथ ही, उम्मीदवार का बिहार पशु चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीकरण होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मार्कशीट और पंजीकरण प्रमाण पत्र 23 अक्तूबर 2026 या उससे पहले जारी किए गए होने चाहिए।
आयु सीमा की शर्तें
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 1 अगस्त 2026 को 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु अनारक्षित वर्ग के पुरुषों के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 40 वर्ष, बीसी/ईबीसी वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष और एससी/एसटी वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए 42 वर्ष है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी।
कितना मिलेगा वेतन?
बीटीएससी टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी एवं समकक्ष पदों पर चयनित उम्मीदवारों को वेतन स्तर-9 के तहत 53,100 से 1,67,800 तक वेतन मिलेगा। इसके अलावा नियमानुसार स्वीकार्य भत्तों का लाभ भी दिया जाएगा।
चयन प्रक्रिया 2026
|चयन का आधार
|अधिकतम अंक
|लिखित प्रतियोगी परीक्षा (सीबीटी)
|75 अंक
|संविदात्मक कार्य अनुभव का भार
|25 अंक
|कुल
|100 अंक
कैसे करें आवेदन?
- सबसे पहले बीटीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
- मांगी गई जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
- शैक्षणिक योग्यता, बिहार पशु चिकित्सा परिषद पंजीकरण और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें।
- मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- आवेदन फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारी ध्यान से जांच लें।