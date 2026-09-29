खुशखबरी: बीपीएससी टीआरई-4 में बढ़ी रिक्तियों की संख्या, 900 से अधिक नए पद जोड़े गए, कितनी हैं अब कुल वैकेंसी?

BPSC TRE 4 Vacancy Increased: बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4.0 में रिक्त पदों की संख्या बढ़ा दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक, 932 अतिरिक्त पदों को भर्ती में शामिल किया गया है। अब TRE-4.0 में कुल 33,320 पदों पर भर्ती होगी।

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