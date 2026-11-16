बीपीएससी: ऑडिटर के 102 पदों पर भर्ती, मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की आज अंतिम तिथि, तुरंत भर दें फॉर्म

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत लेखा परीक्षक (बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा) की मुख्य लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी। अब आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 नवंबर 2026 है। यानी योग्य अभ्यर्थियों के पास आवेदन करने के लिए आज का ही दिन बचा है।

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विवरण जानकारी भर्ती आयोग बिहार लोक सेवा आयोग विभाग पंचायती राज विभाग, बिहार पद का नाम लेखा परीक्षक (बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा) विज्ञापन संख्या 09/2026 कुल पद 102 मुख्य परीक्षा के लिए पात्रता प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदन शुरू होने की तारीख 29 अक्तूबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 16 नवंबर 2026 आवेदन का माध्यम ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in

कितने पदों पर होगी भर्ती?

यह भर्ती विज्ञापन संख्या 09/2026 के तहत निकाली गई है। इसके माध्यम से कुल 102 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने इस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल हैं।

बीपीएससी की आधिकारिक भर्ती अधिसूचना में लेखा परीक्षक के कुल 102 पदों का उल्लेख है। इन पदों को दो अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है।

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पहले हिस्से में 28 पद हैं।

दूसरे हिस्से में 74 पद हैं।

दोनों हिस्सों को मिलाकर कुल 102 पद होते हैं।

इन पदों का विभाग पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार है। पद के लिए निर्धारित वेतनमान 5,200 से 20,200 रुपये और ग्रेड पे 2,800 रुपये (वेतन स्तर-5) है।

मुख्य परीक्षा के लिए कौन-सी शैक्षणिक योग्यता जरूरी है?

इस भर्ती की मूल अधिसूचना के अनुसार, अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषयों में से किसी एक में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए:

वाणिज्य

अर्थशास्त्र

सांख्यिकी

गणित

इसके अलावा, निम्नलिखित व्यावसायिक योग्यताएं रखने वाले अभ्यर्थी भी मूल भर्ती की शर्तों के अनुसार पात्र हैं:

एमबीए (वित्त)

चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए)

आईसीडब्ल्यूए

कंपनी सचिव (सीएस)

हालांकि, मुख्य परीक्षा का आवेदन केवल प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए है। इसलिए केवल शैक्षणिक योग्यता पूरी होना मुख्य परीक्षा में आवेदन के लिए पर्याप्त नहीं है।

बीपीएससी लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा?

मुख्य लिखित परीक्षा में दो अनिवार्य विषय और एक वैकल्पिक विषय होगा। इसके अलावा सामान्य हिंदी का एक अनिवार्य अर्हकारी प्रश्नपत्र भी देना होगा। परीक्षा का प्रारूप इस प्रकार है:

प्रश्नपत्र पूर्णांक समय सामान्य हिंदी 100 3 घंटे सामान्य अध्ययन-1 300 3 घंटे सामान्य अध्ययन-2 300 3 घंटे वैकल्पिक विषय 300 3 घंटे



वैकल्पिक विषयों में से किसी एक का चयन करना होगा:

वाणिज्य अर्थशास्त्र गणित सांख्यिकी

सामान्य हिंदी में 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। हालांकि, इस विषय के अंक अंतिम मेधा सूची तैयार करने में नहीं जोड़े जाएंगे।

मुख्य लिखित परीक्षा के बाद 120 अंकों का साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी।

बीपीएससी लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा का आवेदन कैसे करें?

योग्य अभ्यर्थी बीपीएससी के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर जाकर मुख्य परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।