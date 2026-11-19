कानपुर: बार व लॉयर्स एसोसिएशन कार्यकारिणी का भव्य सम्मान, सामूहिक अवकाश पर रहे अधिवक्ता, कही ये बात
Kanpur News: बार व लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की सूझबूझ से लखनऊ में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने पर बार एसोसिएशन हॉल में कार्यकारिणी का सम्मान किया गया। वहीं, 15 सूत्री मांगों पर कोई सुनवाई न होने के विरोध में अधिवक्ताओं ने लगातार सामूहिक अवकाश रखकर कार्य बहिष्कार जारी रखा।
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कानपुर में बार व लाॅयर्स एसोसिएशन पदाधिकारियों की सूझबूझ से विधानसभा घेराव का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर बार एसोसिएशन हॉल में बार व लाॅयर्स एसोसिएशन कार्यकारिणी का सम्मान किया गया। वहीं, दसवें बुधवार को भी अधिवक्ताओं ने सामूहिक अवकाश रखा। कानपुर में 10 व 11 सितंबर को हुए प्रांतीय सम्मेलन में 15 सूत्री मांगें रखी गई थीं।
इनको लेकर अधिवक्ता हर बुधवार को हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अब तक मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 14 नवंबर को प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने शांति मार्च निकालकर विधानसभा का घेराव किया था। लखनऊ पहुंचे अधिवक्ताओं का शांतिपूर्ण तरीके से नेतृत्व करने पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र कुमार अवस्थी को पूर्व अध्यक्ष प्रमोद कुमार द्विवेदी, महामंत्री बिनय कुमार मिश्रा को पूर्व महामंत्री कपिलदीप सचान को सम्मानित किया गया।
शाल ओढ़ाकर व माला पहनाकर किया सम्मानित
वहीं, लाॅयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र वर्मा को पूर्व अध्यक्ष रविशंकर बाजपेई व महामंत्री राजीव यादव को पूर्व महामंत्री शरद शुक्ला ने शाल ओढ़ाकर व माला पहनाकर सम्मानित किया। उपाध्यक्ष सोनल पाठक, रमाकांत मिश्रा, मो. तौहीद, पुष्करधर द्विवेदी, कृष्णकांत तिवारी, भगवत दास, राकेश प्रसाद साहू, विवेक सिंह, अनिल बाबू चौधरी, अभय त्रिपाठी, प्रेम शंकर मिश्रा, भानु प्रताप सिंह चौहान, बुद्ध प्रकाश, अभय गौड़ आदि को भी सम्मानित किया गया। समारोह का संचालन बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री आदित्य सिंह ने किया।