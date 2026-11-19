कानपुर में बार व लाॅयर्स एसोसिएशन पदाधिकारियों की सूझबूझ से विधानसभा घेराव का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर बार एसोसिएशन हॉल में बार व लाॅयर्स एसोसिएशन कार्यकारिणी का सम्मान किया गया। वहीं, दसवें बुधवार को भी अधिवक्ताओं ने सामूहिक अवकाश रखा। कानपुर में 10 व 11 सितंबर को हुए प्रांतीय सम्मेलन में 15 सूत्री मांगें रखी गई थीं।

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इनको लेकर अधिवक्ता हर बुधवार को हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अब तक मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 14 नवंबर को प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने शांति मार्च निकालकर विधानसभा का घेराव किया था। लखनऊ पहुंचे अधिवक्ताओं का शांतिपूर्ण तरीके से नेतृत्व करने पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र कुमार अवस्थी को पूर्व अध्यक्ष प्रमोद कुमार द्विवेदी, महामंत्री बिनय कुमार मिश्रा को पूर्व महामंत्री कपिलदीप सचान को सम्मानित किया गया।